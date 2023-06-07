Governo do ES confirma atraso e Terceira Ponte fica para o início de julho

"É uma obra com muito valor agregado. Nós estamos entregando uma ciclovia na ponte, nos dois sentidos, quase 7 km, que já estão 98% pronto, montado, uma obra inédita. Nesse mesmo pacote a gente tem uma proteção adicional, uma barreira contra suicídio na ciclovia, e estamos alargando a ponte, que vai ganhar mais uma faixa por sentido. Então é uma obra bastante completa. Nessa reta final, a gente tem trabalhado na demolição das barreiras, que é a parte da obra mais visível, quem passar de carro vai ver", contextualizou.