O que havia sido ventilado como uma possibilidade foi confirmado na manhã desta quarta-feira (7). As obras na Terceira Ponte só devem ser finalizadas no início de julho, contrariando uma das promessas do governo do Estado de inaugurar a expansão da estrutura em junho.
Em reportagem publicada por A Gazeta na terça-feira (6), o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, declarou que a obra poderia ficar para julho. Na manhã desta quarta-feira (7), o subsecretário de Infraestrutura e Logística, Alberto Salume, confirmou para a TV Gazeta que a expansão não deve ser concluída em junho.
"É uma obra com muito valor agregado. Nós estamos entregando uma ciclovia na ponte, nos dois sentidos, quase 7 km, que já estão 98% pronto, montado, uma obra inédita. Nesse mesmo pacote a gente tem uma proteção adicional, uma barreira contra suicídio na ciclovia, e estamos alargando a ponte, que vai ganhar mais uma faixa por sentido. Então é uma obra bastante completa. Nessa reta final, a gente tem trabalhado na demolição das barreiras, que é a parte da obra mais visível, quem passar de carro vai ver", contextualizou.
Governo do ES confirma atraso e Terceira Ponte fica para o início de julho
"A gente vai entregar no início de julho e a população, em breve, vai poder usar tanto a ciclovia quanto a faixa adicional da ponte."
Outras obras
- Aquaviário: subsecretário manteve a promessa de entregar o sistema ainda em junho e afirmou que o segundo barco está a caminho de Vitória e chega até a última semana deste mês. "As estações estão praticamente prontas. A obra na Prainha (Vila Velha) está levando um pouco mais de tempo, mas a parte de mar está quase toda executada", pontuou.
- Viaduto de Carapina: promessa de entregar a obra em junho não vai se cumprir e a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) fala em julho como mês final para entregar a estrutura.
Mudanças de data
Viaduto de Carapina
- 26 de junho de 2022: obras começam e entrega é marcada para o fim de 2022;
- 6 de abril de 2023: previsão de entrega muda para maio;
- 13 de abril de 2023: chuvas atrasam obra e inauguração fica para junho;
- 6 de junho de 2023: cronograma muda e Semobi diz que obra fica para julho.
Terceira Ponte
- 9 de fevereiro de 2023: Fabio Damasceno antecipa cronograma e diz que obra sai em março;
- 11 de abril de 2023: Renato Casagrande (PSB) diz que obra sai em maio;
- 3 de março de 2023: Semobi diz que a expectativa é inaugurar obra em abril;
- 12 de maio de 2023: previsão de inauguração passa para junho;
- 6 de junho de 2023: Damasceno diz que obra pode sair só em julho.
Aquaviário
- 24 de dezembro de 2020: governador promete sistema funcionando em 2021;
- 18 de agosto de 2022: Casagrande promete modal operando até agosto;
- 27 de setembro de 2022: previsão era inaugurar sistema no fim de 2022;
- 22 de novembro de 2022: governador diz que obra sai até março de 2023;
- 3 de março de 2023: Fabio Damasceno diz que operação começa em abril;
- 11 de abril de 2023: em entrevista à CBN Vitória, governador promete entregar obra em maio;
- 16 de maio de 2023: inauguração é remarcada para junho.