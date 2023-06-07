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Mobilidade

Governo do ES confirma atraso e Terceira Ponte fica para o início de julho

Subsecretário de Infraestrutura e Logística, Alberto Salume, confirmou em entrevista que a expansão não deve ser concluída em junho
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jun 2023 às 09:54

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 09:54

Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão
Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão Crédito: Ricardo Medeiros
O que havia sido ventilado como uma possibilidade foi confirmado na manhã desta quarta-feira (7). As obras na Terceira Ponte só devem ser finalizadas no início de julho, contrariando uma das promessas do governo do Estado de inaugurar a expansão da estrutura em junho.
Em reportagem publicada por A Gazeta na terça-feira (6), o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, declarou que a obra poderia ficar para julho. Na manhã desta quarta-feira (7), o subsecretário de Infraestrutura e Logística, Alberto Salume, confirmou para a TV Gazeta que a expansão não deve ser concluída em junho.
"É uma obra com muito valor agregado. Nós estamos entregando uma ciclovia na ponte, nos dois sentidos, quase 7 km, que já estão 98% pronto, montado, uma obra inédita. Nesse mesmo pacote a gente tem uma proteção adicional, uma barreira contra suicídio na ciclovia, e estamos alargando a ponte, que vai ganhar mais uma faixa por sentido. Então é uma obra bastante completa. Nessa reta final, a gente tem trabalhado na demolição das barreiras, que é a parte da obra mais visível, quem passar de carro vai ver", contextualizou. 
Governo do ES confirma atraso e Terceira Ponte fica para o início de julho
"A gente vai entregar no início de julho e a população, em breve, vai poder usar tanto a ciclovia quanto a faixa adicional da ponte."
Alberto Salume - Subsecretário de Infraestrutura e Logística

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Outras obras

  • Aquaviário: subsecretário manteve a promessa de entregar o sistema ainda em junho e afirmou que o segundo barco está a caminho de Vitória e chega até a última semana deste mês. "As estações estão praticamente prontas. A obra na Prainha (Vila Velha) está levando um pouco mais de tempo, mas a parte de mar está quase toda executada", pontuou. 
  • Viaduto de Carapina: promessa de entregar a obra em junho não vai se cumprir e a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) fala em julho como mês final para entregar a estrutura. 

Mudanças de data 

Viaduto de Carapina
Terceira Ponte
Aquaviário

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