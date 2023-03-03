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Mudanças

Vídeo: veja como Terceira Ponte vai ficar após retirada de muretas

Governo do Estado prevê inaugurar a expansão nos próximos meses; projeto prevê aumento no número de faixas para veículos, além de uma ciclovia com mirante

Publicado em 03 de Março de 2023 às 12:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 mar 2023 às 12:07
Video: veja como Terceira Ponte vai ficar após retirada de muretas
As intervenções para a expansão da Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, avançam. A estrutura terá ciclovia, mirante para os ciclistas e passará de quatro para seis faixas destinadas a veículos. Nesta semana, as obras entraram na última fase. O Governo do Estado construiu novas muretas laterais e, agora, faz a demolição das antigas.
O projeto inicial previa também remover a mureta do meio, mas houve uma mudança e ela vai continuar como está. Segundo a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), fazer a retirada dela demandaria mais tempo e complicaria o trânsito na principal via de ligação entre os dois municípios da Grande Vitória.
Já a mudança nas muretas laterais é necessária para o aumento no número de faixas. Hoje são quatro, cada uma com 3,5 metros. A partir de abril, serão seis, três em cada sentido. A mais próxima da mureta central terá 3 metros, a do meio 2,8 metros, e a mais externa contará com 3,14 metros – sendo a última destinada a ônibus, motos e veículos de emergência.
"Ciclovia da Vida Detinha Son" já foi totalmente concretada nos dois sentidos e falta apenas finalizar os acessos em Vila Velha, onde ela será ligada à Avenida Champagnat. Em Vitória, a ligação será com a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar).
O Governo do Estado investe R$ 127 milhões na expansão da Terceira Ponte. O prazo de entrega da obra vai até maio deste ano, mas a expectativa da Semobi é inaugurar o projeto ainda no próximo mês de em abril.

Muretas da Terceira Ponte começam a ser removidas para obras de expansão

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