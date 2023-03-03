Vídeo: veja como Terceira Ponte vai ficar após retirada de muretas

Já a mudança nas muretas laterais é necessária para o aumento no número de faixas. Hoje são quatro, cada uma com 3,5 metros. A partir de abril, serão seis, três em cada sentido. A mais próxima da mureta central terá 3 metros, a do meio 2,8 metros, e a mais externa contará com 3,14 metros – sendo a última destinada a ônibus, motos e veículos de emergência.