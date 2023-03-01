Terceira Ponte: muretas laterais começam a ser retiradas para ampliação de faixas

Com investimento de R$ 127 milhões, as obras de ampliação da Terceira Ponte caminham para conclusão. No fim de setembro de 2022, a ciclovia sentido Vitória a Vila Velha foi concluído. Em outubro do mesmo ano, o lado Vila Velha a Vitória também foi entregue.

Além da ciclovia, a obra também contará com seis faixas para veículos, sendo três em cada sentido; faixa exclusiva para ônibus., carros de transporte de aplicativo e motocicletas; acesso para ciclistas e motoristas; barreiras metálicas de proteção para evitar suicídios; e um mirante nos dois lados da ciclovia.