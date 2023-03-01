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Avanço das obras

Terceira Ponte: muretas laterais começam a ser retiradas para ampliação de faixas

Demolição das atuais barreiras de proteção faz parte da última fase do projeto de ampliação da estrutura e resultará no aumento de quatro para seis faixas aos veículos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

01 mar 2023 às 15:03

Publicado em 01 de Março de 2023 às 15:03

Largura da Terceira Ponte vai aumentar e trecho contará com seis faixas a partir de 2023
Muretas laterais da Terceira Ponte começam a ser retiradas na noite desta quarta-feira (1º) Crédito: Vinicius Zagoto
A obra de ampliação da Terceira Ponte terá mais um avanço. Na noite desta quarta-feira (1º), começará a demolição das atuais barreiras de proteção da estrutura. A derrubada das muretas laterais faz parte da última fase de ampliação da ponte, que resultará no aumento de quatro para seis faixas destinadas aos veículos. 

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De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o serviço exigirá uma intervenção na via, em que será delimitado por cones uma área da faixa da direita por toda a extensão da ponte no sentido Vitória para Vila Velha. Ao término do serviço, a mesma intervenção será feita no sentido contrário - de Vila Velha para Vitória. 

Largura da Terceira Ponte vai aumentar e trecho contará com seis faixas a partir de 2023

Avanços na obra

Com investimento de R$ 127 milhões, as obras de ampliação da Terceira Ponte caminham para conclusão. No fim de setembro de 2022, a ciclovia sentido Vitória a Vila Velha foi concluído. Em outubro do mesmo ano, o lado Vila Velha a Vitória também foi entregue. 
Além da ciclovia, a obra também contará com seis faixas para veículos, sendo três em cada sentido; faixa exclusiva para ônibus., carros de transporte de aplicativo e motocicletas; acesso para ciclistas e motoristas; barreiras metálicas de proteção para evitar suicídios; e um mirante nos dois lados da ciclovia. 

Como era e como vai ficar em 2023

Como estava:

- Quatro faixas para veículos: duas em cada sentido;

- Acesso somente para veículos;

- Mureta de concreto nas laterais;

- Sem barreiras de proteção para evitar suicídios.

- Sem mirante.

Como vai ficar:

- Seis faixas para veículos: três em cada sentido;

- Faixa exclusiva para ônibus, carros de transporte de aplicativo e motocicletas;

- Ciclovia, uma em cada lado da ponte;

- Acesso para ciclistas e motoristas;

- Barreiras metálicas de proteção para evitar suicídios;

- Mirante nos dois lados da ciclovia.

Terceira Ponte - muretas laterais começam a ser retiradas para ampliação de faixas

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