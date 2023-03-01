Terceira Ponte: muretas laterais começam a ser retiradas para ampliação de faixas

Largura da Terceira Ponte vai aumentar e trecho contará com seis faixas a partir de 2023
Avanços na obra
Como era e como vai ficar em 2023
Como estava:
- Quatro faixas para veículos: duas em cada sentido;
- Acesso somente para veículos;
- Mureta de concreto nas laterais;
- Sem barreiras de proteção para evitar suicídios.
- Sem mirante.
Como vai ficar:
- Seis faixas para veículos: três em cada sentido;
- Faixa exclusiva para ônibus, carros de transporte de aplicativo e motocicletas;
- Ciclovia, uma em cada lado da ponte;
- Acesso para ciclistas e motoristas;
- Barreiras metálicas de proteção para evitar suicídios;
- Mirante nos dois lados da ciclovia.