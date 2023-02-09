Espaço embaixo da Terceira Ponte vai ganhar estacionamento em Vitória

Usuários de drogas frequentam local onde ficam as saídas da ciclovia da Terceira Ponte, do lado de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A informação sobre as mudanças no local foi confirmada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) à reportagem de A Gazeta. A pasta explicou que no espaço que receberá as alterações existem duas áreas: uma vazia e outra ocupada pelo canteiro de obras.

Na parte desocupada, já foi iniciada a construção de um estacionamento com 21 vagas para carros e quatro para motos pela Central de Serviços da Capital. O município já realizou adequações de calçadas e travessias para encaixar onde será a chegada da "Ciclovia da Vida".

No lado que está ocupado pelo Estado, existe um projeto preliminar de outro estacionamento que, a princípio, terá 34 vagas para carros e cinco para motos. Além de novas calçadas, bancos e jardim.

Questionada pela reportagem se os estacionamentos construídos serão rotativos, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que não há previsão para essa modalidade no local.

Canteiro deve ser retirado até o final do ano

Em nota enviada na manhã desta quinta-feira (9), a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que o consórcio responsável pelas obras na Terceira Ponte tem até o final do segundo semestre deste ano para desmobilizar o canteiro de obras.

A pasta disse que os acessos à "Ciclovia da Vida" serão realizados ao final da construção, como medida de segurança, evitando o acesso e circulação de pessoas enquanto a área é utilizada como apoio ao alargamento da Terceira Ponte. "Há um projeto, já aprovado com a Prefeitura de Vitória, para conexão da Ciclovia da Vida com a ciclovia da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar)."

A Semobi também afirmou que, em outubro de 2022, concluiu a fixação da estrutura da ciclovia, e, no momento, a equipe atua nas obras de ampliação das pistas da Terceira Ponte. "Essa é uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área da mobilidade, contemplando a ampliação da capacidade de fluxo de veículos, a implantação de ciclovia e a barreira de prevenção ao suicídio", finalizou.

Pessoas em situação de rua

O repórter-fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve no local na tarde dessa quarta-feira (8) e constatou a existência de pessoas em situação de rua e usuários de entorpecentes vivendo sob a estrutura da Terceira Ponte.

Sobre isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) afirmou que o atendimento inicial a elas é feito pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), que conta com equipes de abordagem compostas por assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais.

Usuários de drogas frequentam local onde ficam as saídas da ciclovia da Terceira Ponte, do lado de Vitória

Esses profissionais trabalham para identificar as necessidades desses indivíduos, estabelecendo contato com os serviços que possibilitem a reinserção deles no âmbito familiar e na comunidade. “Entretanto, o serviço não realiza a retirada compulsória de pessoas em situação de rua”, declarou a Semas.

O Seas presta atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 00h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 23h. Durante a abordagem, são realizadas intervenções e acolhimento, como no Centro Pop, referência no atendimento às pessoas em situação de rua. O serviço pode ser acionado pelo número 156.