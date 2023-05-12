Terceira Ponte: veja acessos da ciclovia e o que terá em área ao redor

Como estão acessos e entorno da ciclovia na Terceira Ponte

Com a promessa de ser entregue em junho, a construção da ciclovia na Terceira Ponte entrou na reta final e os acessos estão sendo finalizados em Vitória e Vila Velha. Nas duas cidades, as prefeituras trabalham na conexão da nova estrutura com as ciclovias já existentes, além da reurbanização do entorno.

Nesta semana, o repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve na Capital e na cidade canela-verde e registrou como estão as obras.

Em Vila Velha , foi possível constatar que os acessos da ciclovia já se aproximam do solo e que as tampas de concreto do Canal da Costa, embaixo da Terceira Ponte, foram retiradas.

A Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes explicou, em nota, que essa remoção faz parte do programa Alagamento Zero, cujo objetivo é limpar e desassorear 50 km de canais e 55 km de galerias

No local onde ficarão os acessos da ciclovia, a pasta informou que retirou uma média de 350 toneladas de terra e entulho. Após a conclusão dessa limpeza, o canal receberá um novo tamponamento.

Segundo a prefeitura, o projeto de urbanização do trecho está sendo concluído e prevê a instalação de equipamentos públicos como academia, parquinho, quadra e pista de skate.

Reurbanização em Vitória

O projeto contempla ainda a reformulação das calçadas e instalação de bancos e um jardim no espaço ocupado atualmente pelo canteiro de obras do governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) explicou que no espaço que receberá as alterações existem duas áreas: uma vazia e outra ocupada pelo canteiro de obras.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

Na parte desocupada, foi concluída a construção de um estacionamento com 21 vagas para carros e quatro para motos pela Central de Serviços da Capital. O município também realizou adequações de calçadas e travessias para encaixar onde será a chegada da ciclovia.

No lado que está ocupado pelo Estado, existe um projeto de outro estacionamento que, a princípio, terá 34 vagas para carros e cinco para motos. Além de novas calçadas, bancos e jardim.

Questionada pela reportagem se os estacionamentos construídos serão rotativos, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que não há previsão para essa modalidade no local.