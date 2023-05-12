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Prevista para junho

Terceira Ponte: veja acessos da ciclovia e o que terá em área ao redor

Prefeituras de Vila Velha e Vitória planejam reurbanização nos pontos de chegada e saída da estrutura, seja com a instalação de estacionamentos ou construção de praças
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mai 2023 às 06:50

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 06:50

Como estão acessos e entorno da ciclovia na Terceira Ponte

Com a promessa de ser entregue em junho, a construção da ciclovia na Terceira Ponte entrou na reta final e os acessos estão sendo finalizados em Vitória e Vila Velha. Nas duas cidades, as prefeituras trabalham na conexão da nova estrutura com as ciclovias já existentes, além da reurbanização do entorno.
Nesta semana, o repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve na Capital e na cidade canela-verde e registrou como estão as obras.
Em Vila Velha, foi possível constatar que os acessos da ciclovia já se aproximam do solo e que as tampas de concreto do Canal da Costa, embaixo da Terceira Ponte, foram retiradas.
A Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes explicou, em nota, que essa remoção faz parte do programa Alagamento Zero, cujo objetivo é limpar e desassorear 50 km de canais e 55 km de galerias 
No local onde ficarão os acessos da ciclovia, a pasta informou que retirou uma média de 350 toneladas de terra e entulho. Após a conclusão dessa limpeza, o canal receberá um novo tamponamento.
Segundo a prefeitura, o projeto de urbanização do trecho está sendo concluído e prevê a instalação de equipamentos públicos como academia, parquinho, quadra e pista de skate.

Reurbanização em Vitória

No entorno do acesso à ciclovia na Enseada do Suá, em Vitória, a prefeitura da Capital informou, na quinta-feira (11), que o estacionamento com vagas para motos e carros previsto para ser construído no local em fevereiro está pronto. 
O projeto contempla ainda a reformulação das calçadas e instalação de bancos e um jardim no espaço ocupado atualmente pelo canteiro de obras do governo do Estado.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) explicou que no espaço que receberá as alterações existem duas áreas: uma vazia e outra ocupada pelo canteiro de obras.

Projeto mostra como vai ficar a Ciclovia da Vida, de Vitória a Vila Velha

Na parte desocupada, foi concluída a construção de um estacionamento com 21 vagas para carros e quatro para motos pela Central de Serviços da Capital. O município também realizou adequações de calçadas e travessias para encaixar onde será a chegada da ciclovia.
No lado que está ocupado pelo Estado, existe um projeto de outro estacionamento que, a princípio, terá 34 vagas para carros e cinco para motos. Além de novas calçadas, bancos e jardim.
Questionada pela reportagem se os estacionamentos construídos serão rotativos, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que não há previsão para essa modalidade no local.

Como era e como vai ficar até 2023

Como estava:
- Quatro faixas para veículos: duas em cada sentido;
- Acesso somente para veículos;
- Mureta de concreto nas laterais;
- Sem barreiras de proteção para evitar suicídios.
- Sem mirante.

Como vai ficar:
- Seis faixas para veículos: três em cada sentido;
- Faixa exclusiva para ônibus, carros de transporte de aplicativo e motocicletas:
- Ciclovia, uma em cada lado da ponte:
- Acesso para ciclistas e motoristas;
- Barreiras metálicas de proteção para evitar suicídios;
- Mirante nos dois lados da ciclovia.

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