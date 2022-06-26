Viaduto de Carapina deve ficar pronto em dezembro de 2022, diz governo do ES

A segunda etapa das obras, que está em andamento, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. Ele passará a ter quatro faixas de rolamento em cada sentido, além de uma faixa multiuso, que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus. Também será implantada uma área de convivência e lazer, com 10 metros de largura, no canteiro central. Parte deste trecho também já está concluída, com calçadas, recuperação do pavimento e nova drenagem.