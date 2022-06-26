As obras para construção do Viaduto do Complexo Viário de Carapina, na Rodovia das Paneleiras, já foram iniciadas e têm previsão de término em dezembro de 2022. A estrutura vai possibilitar novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, eliminando o semáforo que existe atualmente.
A construção do viaduto é a terceira e última etapa do Complexo Viário de Carapina. O anúncio de início das obras foi feito neste domingo (26), pelo governo do Espírito Santo.
A primeira fase, que já foi concluída, correspondia ao trecho da Avenida Fernando Ferrari até o final da área do Aeroporto de Vitória, no qual foram implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória e calçada em direção à Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação.
A segunda etapa das obras, que está em andamento, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno. Ele passará a ter quatro faixas de rolamento em cada sentido, além de uma faixa multiuso, que será utilizada para acesso às edificações e baias de ônibus. Também será implantada uma área de convivência e lazer, com 10 metros de largura, no canteiro central. Parte deste trecho também já está concluída, com calçadas, recuperação do pavimento e nova drenagem.
O viaduto, que é a última fase, terá duas faixas por sentido, além de ciclovia e calçada. Ele vai eliminar a necessidade do semáforo atualmente existente para acesso aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, na Serra.
“Esse é um investimento que vai ajudar muito na fluidez do trânsito e também vai embelezar a cidade. A ciclovia vai dar segurança aos ciclistas - muitos deles que usam a bicicleta para ir trabalhar em Vitória”, declarou o governador Renato Casagrande, em uma solenidade em Carapina, nesta manhã.
Viaduto de Carapina deve ficar pronto em dezembro de 2022, diz governo do ES