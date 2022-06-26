Guincho é acionado após acidente em Vitória e acaba guinchado

Guincho acionado para acidente acaba guinchado em Vitória

Um fato inusitado ocorreu no início da manhã deste domingo (26), na Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Um guincho acionado após uma colisão registrada às 6h30 acabou sendo guinchado por estar com o licenciamento vencido.

Segundo informações da prefeitura, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi acionada após um motorista perder o controle do veículo e bater contra uma árvore na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira Mar), em frente ao Clube Álvares Cabral.

O condutor acionou um guincho particular para remover o seu carro do local e, quando o caminhão guincho chegou ao local do acidente, os agentes verificaram que o veículo estava com o licenciamento vencido e também teria que ser removido, sendo guinchado na manhã deste domingo.