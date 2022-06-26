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Avenida Beira-Mar

Guincho é acionado após acidente em Vitória e acaba guinchado

Motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore na avenida, no bairro Bento Ferreira. Guincho particular acionado por ele estava com licenciamento vencido

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2022 às 12:22

Guincho acionado para acidente acaba guinchado em Vitória

Um fato inusitado ocorreu no início da manhã deste domingo (26), na Avenida Beira-Mar, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Um guincho acionado após uma colisão registrada às 6h30 acabou sendo guinchado por estar com o licenciamento vencido.
Segundo informações da prefeitura, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi acionada após um motorista perder o controle do veículo e bater contra uma árvore na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira Mar), em frente ao Clube Álvares Cabral.
O condutor acionou um guincho particular para remover o seu carro do local e, quando o caminhão guincho chegou ao local do acidente, os agentes verificaram que o veículo estava com o licenciamento vencido e também teria que ser removido, sendo guinchado na manhã deste domingo.
"Esse procedimento é o normal dos agentes, verificarem a situação de quem irá prestar o socorro, no caso do guincho particular. É um fato curioso o guincho ser removido por outro guincho", disse Bruno Xavier, gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito.

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