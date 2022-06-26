Mulher é presa ao esconder drogas em roupas da filha bebê em Vila Velha

Suspeita foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher foi presa em flagrante ao esconder drogas junto às roupas da filha recém-nascida. O fato ocorreu em um ponto de tráfico conhecido como Pombal, na Glória, Vila Velha , durante abordagem da equipe de motopatrulha da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde deste sábado (25).

De acordo com informações da Guarda de Vila Velha, as equipes faziam patrulhamento na região e abordaram duas mulheres, que estavam em um bar. Uma delas estava com uma criança no colo. Os agentes fizeram vistoria no entorno de onde as duas estavam. A suspeita que estava com a criança no colo começou a apresentar nervosismo, chamando a atenção dos agentes.

Ainda segundo a corporação, uma outra equipe foi acionada, com uma guarda feminina, para reforçar a abordagem e realizar a revista nas duas mulheres. Durante a revista, nada foi encontrado com as mulheres.

Contudo, ao revistarem as roupinhas da bebê, uma menina recém-nascida, foram encontrados seis pinos de cocaína e duas buchas de maconha, embaladas para venda, dentro do body que a criança vestia – na região do peito. Com a mãe dela foram encontrados R$ 142, em espécie.

Os agentes da Guarda de Vila Velha entregaram a bebê para a irmã da suspeita, que estava próxima ao local. A outra mulher abordada foi liberada e a mãe da bebê foi encaminhada junto com as drogas apreendidas para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada.

A ocorrência deixou impressionada a inspetora da Guarda de Vila Velha que participou da abordagem. Ela tem seis anos de experiência e relatou que foi a primeira vez que teve de revistar um bebê.

“Essas pessoas estão cada vez mais perdendo noção para traficar drogas. Nunca tive que revistar um bebê na minha vida. É lamentável que uma mãe use a própria filha para esconder drogas, em um ponto onde sempre estamos fazendo abordagem. Dessa vez estou até sem palavras”, comentou a inspetora Mongin.