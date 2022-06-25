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VillageMall

Troca de tiros em shopping de luxo no Rio deixa uma pessoa morta

Os disparos ocorreram após assalto a uma joalheria do shopping, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2022 às 20:19
Tiroteio deixa segurança morto no Village Mall, shopping de luxo na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução
Uma troca de tiros no VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ocorrida neste sábado (25), deixou uma pessoa morta. Segundo a Polícia Civil, o homem morto era segurança do centro comercial.
De acordo com informações do site G1, testemunhas relataram que o confronto ocorreu por volta das 18h, após tentativa de assalto a uma joalheria no centro comercial. Agentes da 16ªDP (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais estão no local. Os policiais informaram que a ação criminosa contou com 12 assaltantes, em seis motos. Todos estavam armados com pistolas.
Nas redes sociais, clientes que estavam no interior do shopping no momento do tiroteio relataram momentos de pânico. “Armamento pesado, muito tiro e correria", escreveu um usuário do Twitter que afirmou estar no local.
Durante a fuga dos criminosos, uma funcionária chegou a ser feita de refém, mas foi solta na sequência. Doze bandidos participaram da ação, armados com pistolas e armas de cano longo. Segundo alguns relatos, houve até 30 tiros dentro e fora do shopping.
O VillageMall é um shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca. O local, inaugurado em dezembro de 2012, conta com mais de 90 lojas, entre grifes internacionais e grandes nomes do varejo nacional.

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