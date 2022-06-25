Troca de tiros em shopping de luxo no Rio deixa uma pessoa morta

Tiroteio deixa segurança morto no Village Mall, shopping de luxo na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução

Uma troca de tiros no VillageMall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, ocorrida neste sábado (25), deixou uma pessoa morta. Segundo a Polícia Civil, o homem morto era segurança do centro comercial.

De acordo com informações do site G1, testemunhas relataram que o confronto ocorreu por volta das 18h, após tentativa de assalto a uma joalheria no centro comercial. Agentes da 16ªDP (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais estão no local. Os policiais informaram que a ação criminosa contou com 12 assaltantes, em seis motos. Todos estavam armados com pistolas.

Nas redes sociais, clientes que estavam no interior do shopping no momento do tiroteio relataram momentos de pânico. “Armamento pesado, muito tiro e correria", escreveu um usuário do Twitter que afirmou estar no local.

Durante a fuga dos criminosos, uma funcionária chegou a ser feita de refém, mas foi solta na sequência. Doze bandidos participaram da ação, armados com pistolas e armas de cano longo. Segundo alguns relatos, houve até 30 tiros dentro e fora do shopping.