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Violência

Grupo é preso com armas e drogas após troca de tiros em Cariacica

Ninguém ficou ferido. Policiamento foi intensificado na região. Presos têm entre 20 e 24 anos e foram encontrados em uma casa usada como esconderijo

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2022 às 12:02
Armas e drogas apreendidas por policiais militares em Cariacica .
Armas e drogas apreendidas por policiais militares em Cariacica  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Quatro homens foram presos, na noite de segunda-feira (6), após uma troca de tiros no bairro Oriente, em Cariacica, na Grande Vitória. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, eles são suspeitos de atirar contra traficantes rivais. Moradores acionaram a PM após a troca de tiros e os presos foram encontrados em uma casa.
Os presos têm entre 20 e 24 anos e os nomes deles não foram divulgados.
De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o imóvel onde o grupo estava era usado como esconderijo. Três homens tentaram fugir em um carro e o outro ficou na casa para esconder a droga, mas um dos policiais viu quando ele jogou uma mochila no telhado do vizinho. Com eles, além do carro, a polícia apreendeu drogas e armas carregadas.
De acordo com o comandante da Força Tática do 7° Batalhão, capitão Santana, o policiamento foi reforçado na região após a troca de tiros.
Em 24 horas, segundo a PM, foram apreendidos na região seis armas, munição, dois carregadores de pistola, um carregador de metralhadora, aproximadamente 2 kg de cocaína, 853 pinos de cocaína, 263 papelotes de cocaína , 61 buchas de maconha, 27 palitos de maconha, uma balança, dois rádios comunicadores, material para embalo e o carro usado na tentativa de fuga.
Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta e do g1/ES

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