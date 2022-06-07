Grupo é preso com armas e drogas após troca de tiros em Cariacica

Armas e drogas apreendidas por policiais militares em Cariacica Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Quatro homens foram presos, na noite de segunda-feira (6), após uma troca de tiros no bairro Oriente, em Cariacica , na Grande Vitória . Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar , eles são suspeitos de atirar contra traficantes rivais. Moradores acionaram a PM após a troca de tiros e os presos foram encontrados em uma casa.

Os presos têm entre 20 e 24 anos e os nomes deles não foram divulgados.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o imóvel onde o grupo estava era usado como esconderijo. Três homens tentaram fugir em um carro e o outro ficou na casa para esconder a droga, mas um dos policiais viu quando ele jogou uma mochila no telhado do vizinho. Com eles, além do carro, a polícia apreendeu drogas e armas carregadas.

De acordo com o comandante da Força Tática do 7° Batalhão, capitão Santana, o policiamento foi reforçado na região após a troca de tiros.

Em 24 horas, segundo a PM, foram apreendidos na região seis armas, munição, dois carregadores de pistola, um carregador de metralhadora, aproximadamente 2 kg de cocaína, 853 pinos de cocaína, 263 papelotes de cocaína , 61 buchas de maconha, 27 palitos de maconha, uma balança, dois rádios comunicadores, material para embalo e o carro usado na tentativa de fuga.