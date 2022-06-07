Vídeo: funcionário é morto por chefe após tomar café fora do horário

g1 RS e RBS TV. Um funcionário foi morto durante o expediente, pelo seu próprio chefe, na manhã desta segunda-feira (06), em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre , no Rio Grande do Sul . Segundo informações da Polícia Civil , o motivo do crime teria sido um desentendimento por conta do horário estipulado para o intervalo do café. As informações são do

Câmeras de segurança da empresa flagraram o momento em que Marcelo Camilo, de 36 anos, sai de uma sala com a mão no peito e cambaleando. Depois, é possível ver o homem, supervisor da empresa, que seria o suspeito do crime, indo atrás da vítima, mas não pareceu prestar socorro. Ele teria fugido do local caminhando e é considerado foragido.

Em entrevista ao g1 RS e RBS TV, o delegado André Serrão, da delegacia de São Leopoldo, contou que o suspeito havia determinado que os funcionários só poderiam tomar café apenas durante um horário específico. Marcelo teria ido em um horário diferente, o que causou uma discussão. O chefe então usou um instrumento para agredir o subordinado.

Marcelo chegou ao Hospital da Unimed de São Leopoldo com um ferimento no coração causado por duas perfurações de objeto cortante e sofreu três paradas cardíacas antes de morrer.