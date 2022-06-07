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Em Porto Alegre

Vídeo: funcionário é morto por chefe após tomar café fora do horário

Marcelo Camilo, de 36 anos, chegou a dar entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 09:52

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

07 jun 2022 às 09:52
Um funcionário foi morto durante o expediente, pelo seu próprio chefe, na manhã desta segunda-feira (06), em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Civil, o motivo do crime teria sido um desentendimento por conta do horário estipulado para o intervalo do café. As informações são do g1 RS e RBS TV.
Câmeras de segurança da empresa flagraram o momento em que Marcelo Camilo, de 36 anos, sai de uma sala com a mão no peito e cambaleando. Depois, é possível ver o homem, supervisor da empresa, que seria o suspeito do crime, indo atrás da vítima, mas não pareceu prestar socorro. Ele teria fugido do local caminhando e é considerado foragido.
Em entrevista ao g1 RS e RBS TV, o delegado André Serrão, da delegacia de São Leopoldo, contou que o suspeito havia determinado que os funcionários só poderiam tomar café apenas durante um horário específico. Marcelo teria ido em um horário diferente, o que causou uma discussão. O chefe então usou um instrumento para agredir o subordinado.
Marcelo chegou ao Hospital da Unimed de São Leopoldo com um ferimento no coração causado por duas perfurações de objeto cortante e sofreu três paradas cardíacas antes de morrer.
Por meio de nota, a empresa lamentou profundamente a morte de Marcelo e se solidarizou com a família e amigos da vítima. A empresa ainda informou que “está prestando toda assistência à família do funcionário, bem como colaborando com as autoridades para elucidar os fatos”.

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