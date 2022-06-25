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Triste surpresa

Dono de marcenaria chega para trabalhar e descobre furto de R$ 80 mil em Vila Velha

Foram levados do local pelo menos seis máquinas pesadas durante a noite de sexta (24). Vizinhos viram suspeitos colocando o material em um caminhão

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2022 às 18:49
Empresário Marcos Aurélio Paulo da Silva
Marcenaria furtada em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro
Um assalto ocorrido na noite da sexta-feira (24) surpreendeu o proprietário de uma marcenaria no bairro Boa Vista, em Vila Velha, Grande Vitória. Três homens furtaram seis máquinas do empreendimento, deixando o local vazio e um prejuízo estimado em pelo menos R$ 80 mil.
Quando o dia amanheceu e Marcos Aurélio Paulo da Silva chegou para trabalhar, foi surpreendido com sua marcenaria completamente vazia. Só o que sobrou no local foi uma furadeira de bancada.
“Levaram toda a minha marcenaria embora. Levaram tudo. Não tem nada de máquina e ferramenta e não sei o que fazer. Esvaziaram uma marcenaria de uma noite para o dia. Levamos dois dias para fazer a mudança e eles fizeram em menos de 2 horas”, desabafou Marcos.
Há dois meses ele havia se mudado para o local e montou a marcenaria onde fabrica móveis planejados. Ele deixou seu antigo bairro, Ilha dos Bentos, porque já tinha sido vítima de ladrões.
Em entrevista para a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, Marcos contou que sua marcenaria contava com uma máquina com 2,90 metros de comprimento que, para ser retirada, precisaria ser desmontada.
Havia outro equipamento que pesava 200 quilos e precisaria de pelo menos cinco pessoas para ser removido. Também chamou a atenção dele o fato de que no chão não existiam marcas de que as máquinas foram arrastadas.
Ele relatou que sobrou só o pó do material e móveis inacabados. Os rastros do pó também ficaram espalhados pela calçada, em frente à porta que serviu de entrada para três pessoas que teriam invadido o local.
“Tudo se reduziu a pó. Um sonho, o ganha-pão dos meninos, tudo se transformou em pó. É um prejuízo incalculável porque nós precisamos das máquinas para trabalhar”, desabafou o empresário.
Empresário Marcos Aurélio Paulo da Silva
Empresário Marcos Aurélio Paulo da Silva Crédito: Paulo Cordeiro

VIZINHOS NÃO DESCONFIARAM DA MOVIMENTAÇÃO

Os vizinhos relataram que viram as máquinas sendo retiradas do local, mas acreditaram que era o proprietário e seus funcionários trabalhando. É o caso de Josilene Santos, que viu três homens em frente à marcenaria retirando as máquinas e colocando dentro de um caminhão.
“O que eu vi ontem foi um caminhão branco. Abriu sem arrombar, sem nada. Meu marido falou de um barulhão, mas não suspeitamos de nada, não vimos mais nada”, contou.

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Outro vizinho conta que ouviu barulhos no dia anterior. “Era por volta de 22h30 quando roubaram as máquinas”, relatou Rodrigo Gama.
Marcos não encontrou nas redondezas câmeras de segurança que pudessem ajudar a desvendar o sumiço dos equipamentos.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil não informou sobre o furto na marcenaria. Por nota, disse que “em casos em que não há detidos em flagrante, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações”.

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