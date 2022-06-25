Jovem é esfaqueado durante assalto em ponto de ônibus em Vitória

Jovem foi esfaqueado durante assalto em ponto de ônibus da Vila Rubim Crédito: Oliveira Alves

Um jovem de 24 anos levou quatro facadas durante um assalto em um ponto de ônibus na Avenida Duarte Lemos, no bairro Vila Rubim, em Vitória , na noite desta sexta-feira (24). Ele foi ferido no rosto e no peito e foi socorrido por pessoas que estavam no local.

O jovem contou à Polícia Militar que havia acabado de descer de um coletivo e estava falando no celular quando o criminoso puxou o aparelho. O rapaz tentou pegar o celular de volta, lutou contra o assaltante e acabou sendo esfaqueado.

O criminoso fugiu, e o jovem ainda tentou correr atrás dele, mas logo em seguida caiu e foi socorrido. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Moradores e comerciantes do local reclamam da insegurança no bairro. Albésio Fontoura contou que muitas pessoas deixam de comprar nas lojas da Vila Rubim por conta dos constantes crimes.

"Se você for assaltado aqui agora, vai pedir socorro a quem? Não tem ninguém. Você vai ao mercado da Vila Rubim, tem uma delegacia inaugurada no ano passado, tem radiopatrulhas, mas não tem um policial. Nós estamos abandonados", disse, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Polícia Civil disse que o caso será investigado pelo Departamento Especializado de Investigação Criminal e que, até o momento, ninguém foi preso. Já a Polícia Militar afirmou que faz patrulhamento ostensivo em toda a Vila Rubim, no entanto, só pode deter indivíduos em situação de flagrante e não apenas por serem moradores de rua ou usuários de droga.