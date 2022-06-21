Vídeo de assalto a banco com tiros e morte não foi registrado no ES

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cenas impressionantes: um criminoso aparece sendo morto a tiros por um vigilante durante uma tentativa de assalto a um banco. As imagens, registradas por uma câmera de segurança de uma agência bancária no fim da manhã desta segunda-feira (20), vêm sendo compartilhadas com informações de que o fato teria ocorrido em São Mateus , e confundindo internautas que acreditam se tratar do município no Norte do Espírito Santo . No entanto, o crime ocorreu em uma cidade com o mesmo nome, mas localizada no Estado do Maranhão

São Mateus do Maranhão, que fica a 180 km da capital São Luís, foi o cenário das imagens que parecem um filme policial. O suspeito, identificado como Nilton César Silva Aguiar, e outros dois indivíduos entraram em uma agência do Banco Sicoob se passando por clientes. Nilton fingiu estar com pinos na perna para passar com a arma pelo detector de metais, segundo o jornal Estado de Minas.

O vídeo mostra o momento em que Nilton, que está de chapéu, tenta render o vigilante da agência, que reage ao assalto. Acontece uma troca de tiros entre os dois e o suspeito é baleado, mas ainda tenta ir atrás do vigilante e atirar contra ele. Nilton desiste e tenta fugir, mas cai na porta giratória do banco.

Segundo informações do G1 Maranhão, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o vigilante foi atingido com um tiro no braço e levado para o hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele, segundo o portal de notícias. Os outros dois suspeitos que estavam com Nilton conseguiram fugir e ainda não foram identificados.

Polícia Civil do Maranhão informou que Nilton é suspeito de participar do sequestro de um comerciante. Ele estava preso, mas fugiu da penitenciária Professor José Ribamar Leite, em Teresina, em abril deste ano.