Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passando a Limpo

Vídeo de assalto a banco com tiros e morte não foi registrado no ES

Imagens compartilhadas como se tivessem ocorrido em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, são de tentativa de assalto nesta segunda (21), mas em cidade com mesmo nome no Maranhão

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 16:16

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 jun 2022 às 16:16
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra cenas impressionantes: um criminoso aparece sendo morto a tiros por um vigilante durante uma tentativa de assalto a um banco. As imagens, registradas por uma câmera de segurança de uma agência bancária no fim da manhã desta segunda-feira (20), vêm sendo compartilhadas com informações de que o fato teria ocorrido em São Mateus, e confundindo internautas que acreditam se tratar do município no Norte do Espírito Santo. No entanto, o crime ocorreu em uma cidade com o mesmo nome, mas localizada no Estado do Maranhão.
São Mateus do Maranhão, que fica a 180 km da capital São Luís, foi o cenário das imagens que parecem um filme policial. O suspeito, identificado como Nilton César Silva Aguiar, e outros dois indivíduos entraram em uma agência do Banco Sicoob se passando por clientes. Nilton fingiu estar com pinos na perna para passar com a arma pelo detector de metais, segundo o jornal Estado de Minas.
O vídeo mostra o momento em que Nilton, que está de chapéu, tenta render o vigilante da agência, que reage ao assalto. Acontece uma troca de tiros entre os dois e o suspeito é baleado, mas ainda tenta ir atrás do vigilante e atirar contra ele. Nilton desiste e tenta fugir, mas cai na porta giratória do banco.
Segundo informações do G1 Maranhão, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o vigilante foi atingido com um tiro no braço e levado para o hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele, segundo o portal de notícias. Os outros dois suspeitos que estavam com Nilton conseguiram fugir e ainda não foram identificados.
Polícia Civil do Maranhão informou que Nilton é suspeito de participar do sequestro de um comerciante. Ele estava preso, mas fugiu da penitenciária Professor José Ribamar Leite, em Teresina, em abril deste ano.
* Com informações do G1 Maranhão e do jornal Estado de Minas

Veja Também

Vídeo de onça morta em estrada não foi feito no Espírito Santo

Áudio sobre fraudes em pesquisas é de comediante, não de ex-diretor do Datafolha

Doguinho de boné azul faz sucesso no Transcol: pode ou não pode?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto espírito santo Passando a Limpo Polícia Civil São Mateus Maranhão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados