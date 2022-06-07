Áudio sobre fraudes em pesquisas é de comediante, não de ex-diretor do Datafolha

Não é a primeira vez que humorista inventa conteúdos para colocar em dúvida o processo eleitoral Crédito: Divulgação/Comprova

Conteúdo investigado: Áudio de um homem apontado como sendo o diretor do Instituto Datafolha, Mauro Paulino, em que ele fala de uma conspiração para fraudar pesquisas eleitorais e manipular votos nas urnas eletrônicas em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No YouTube, há apenas o áudio sobreposto com os seguintes dizeres: “Áudio vazado do diretor do Datafolha”, acompanhado de uma manchete do G1, de maio de 2022, com o petista liderando pesquisa eleitoral realizada pelo instituto. No Twitter, o mesmo áudio foi divulgado, mas com a imagem de um homem gravado ao nível da cintura enquanto bebe um café, como se tivesse sido filmado com uma câmera escondida.

Onde foi publicado: Twitter, Kwai e YouTube.

Conclusão do Comprova: É falso um áudio que circula nas redes sociais atribuindo ao ex-diretor do instituto Datafolha Mauro Paulino declarações sobre supostas fraudes em pesquisas eleitorais e manipulação de votos nas urnas eletrônicas. O áudio em questão não foi gravado por Paulino.

Na verdade, o material foi produzido por Warley Alberto Clauhs, que se apresenta como um humorista e que interpreta um personagem chamado Dr. Avacalho Ellys. O áudio foi recortado e editado, sendo então atribuído a Mauro Paulino. No vídeo original de Warley Alberto, o conteúdo se apresenta como uma esquete de humor. Contudo, nos comentários nas redes sociais , muitas pessoas demonstram acreditar que o homem seria o diretor do Datafolha.

Warley já disputou duas eleições, nos anos de 2016 e 2020, e saiu derrotado em ambas. Ele tentou se eleger vereador nos municípios de Açailândia (MA) e Rondon do Pará (PA).

Falso , para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade. Embora o conteúdo original seja de um humorista, ele foi editado de modo a atribuir informações falsas a outra pessoa, no caso o ex-diretor de um instituto de pesquisa.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. No YouTube, o conteúdo alcançou mais de 1,7 mil visualizações e 122 curtidas. Contudo, durante a checagem, foi verificado que a publicação foi deletada do canal em 3 de junho, antes mesmo de o Comprova tentar contato com o autor. No Twitter, o vídeo foi visualizado mais de 450 vezes.

O que diz o autor da publicação: No Twitter, a pessoa que compartilhou o conteúdo diz ser enfermeira e se descreve como “patriota e 100% Bolsonaro”. O Comprova não conseguiu contato com a autora.

Como verificamos: Por conta da voz que consta no vídeo investigado e do teor da frase, nossos verificadores constataram se tratar de um conteúdo que já viralizou em outras ocasiões, inclusive já apurado pelo : Por conta da voz que consta no vídeo investigado e do teor da frase, nossos verificadores constataram se tratar de um conteúdo que já viralizou em outras ocasiões, inclusive já apurado pelo Comprova . Naquela ocasião, o áudio era atribuído a um suposto advogado do PT.

Assim, iniciamos a checagem buscando verificações sobre o tema e localizamos registros do Boatos.org , do G1 e da Lupa

Também entramos em contato com o Datafolha, por telefone e e-mail, para saber se Mauro Paulino ainda é um dos diretores, além de buscar um posicionamento da empresa. O Instituto confirmou que ele deixou o cargo de direção e negou que ele seja o autor do conteúdo. Mauro Paulino também foi procurado, via Twitter, para se manifestar sobre o assunto.

O Comprova ainda checou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informações relativas às disputas eleitorais das quais Warley Alberto já participou.

Vídeo é de personagem humorístico

O homem que aparece no conteúdo verificado é Warley Alberto Clauhs, que dá vida ao personagem de humor Dr. Avacalho Elhys. O ator mantém o canal “ Nana Arroba e Dr. Avacalho ” no YouTube, que conta com 755 inscritos.

Na descrição, ele se apresenta como “ator, poeta, professor, locutor e imitador”. O vídeo alvo desta checagem está disponível no canal do comediante e circulou em abril de 2022 como se fosse de um advogado do PT. O conteúdo, apresentado originalmente como um quadro de humor, foi verificado pelo Comprova . O mesmo personagem aparece em vários outros vídeos do comediante.

De acordo com informações declaradas para o TSE, Warley é natural de Teófilo Otoni (MG) e tem 42 anos.

Mauro Paulino não é mais diretor do Datafolha

O Comprova entrou em contato com o Datafolha e foi informado que Mauro Paulino não é mais diretor do instituto. Ele deixou o cargo após 35 anos, substituído pela executiva Luciana Chong

Em abril deste ano, a GloboNews anunciou a contratação de Paulino , que passou a integrar a equipe de comentaristas da emissora. Ele analisa os resultados das pesquisas eleitorais que tratam, sobretudo, da disputa à presidência e também da corrida eleitoral nos governos, no Senado e na Câmara Federal.

Tentamos contato com Paulino, mas não obtivemos resposta até a publicação deste conteúdo.