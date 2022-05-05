Doguinho de boné azul faz sucesso no Transcol: pode ou não pode? Crédito: Reprodução rede social

O vídeo de um doguinho de boné azul em um ônibus do Transcol tem feito sucesso na internet. Nas imagens é possível ver ele todo paramentado e sentado no colo de uma passageira.

A gravação foi feita por um cantor, que se identificou como Anizio, de 20 anos. Ele conta que gravou o vídeo por volta das 12h30 desta quarta-feira (4), na linha 509, que seguia para o Terminal de Carapina, na Serra.

Até a manhã desta quinta-feira (5), a publicação contava com mais de 6 mil curtidas e mais de 670 compartilhamentos.

“O registro foi feito pelo cuidado e carinho da dona com o pet. Normalmente, sinto um pouco de medo de cachorro, mas esse eu achei tão fofo, confortável, simpático e comportado que eu queria levar comigo”, contou.

doguinho de boné azul dentro do transcol 509 terminal de carapina pic.twitter.com/4gzEtzzwCh — anizio (@souanizio) May 4, 2022

O QUE DIZ A CETURB

Apesar de espalhar a fofura e sorrisos no Transcol e na internet, os animais são proibidos dentro dos coletivos da Grande Vitória, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) , exceto aqueles que servem como cão-guia, acompanhados dos donos.