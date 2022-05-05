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Doguinho de boné azul faz sucesso no Transcol: pode ou não pode?

O registrou foi feito na linha 509 do coletivo, que ia para o Terminal de Carapina, na Serra, e disparou o alerta fofura nas redes sociais

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 11:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2022 às 11:31
Doguinho de boné azul faz sucesso no Transcol: pode ou não pode?
Doguinho de boné azul faz sucesso no Transcol: pode ou não pode? Crédito: Reprodução rede social
O vídeo de um doguinho de boné azul em um ônibus do Transcol tem feito sucesso na internet. Nas imagens é possível ver ele todo paramentado e sentado no colo de uma passageira.
A gravação foi feita por um cantor, que se identificou como Anizio, de 20 anos. Ele conta que gravou o vídeo por volta das 12h30 desta quarta-feira (4), na linha 509, que seguia para o Terminal de Carapina, na Serra.
Até a manhã desta quinta-feira (5), a publicação contava com mais de 6 mil curtidas e mais de 670 compartilhamentos.
“O registro foi feito pelo cuidado e carinho da dona com o pet. Normalmente, sinto um pouco de medo de cachorro, mas esse eu achei tão fofo, confortável, simpático e comportado que eu queria levar comigo”, contou.

O QUE DIZ A CETURB 

Apesar de espalhar a fofura e sorrisos no Transcol e na internet, os animais são proibidos dentro dos coletivos da Grande Vitória, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), exceto aqueles que servem como cão-guia, acompanhados dos donos.
“Quando a fiscalização flagra animais embarcados, orienta sobre a retirada dos mesmos. Além disso, a orientação dos motoristas e a de explicar sobre a proibição e não permitir o embarque”, informou a Ceturb.

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