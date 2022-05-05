Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Problemas técnicos"

Painel Covid-19 está há 48h sem atualizar dados do coronavírus no ES

Portal é principal ferramenta de contabilização dos números da pandemia. Secretaria de Estado da Saúde diz que tenta resolver o problema, que persiste até a noite desta quarta (4)

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2022 às 21:50
Painel Covid-19, principal ferramenta de contabilização dos números da pandemia no Espírito Santo, está há 48 horas sem atualização. O portal é gerido pelo governo do Estado e mostra dados locais do coronavírus, como mortes, casos da doença e de pessoas curadas, além de testes realizados e outros números da pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que tenta resolver o problema, que persiste até a noite desta quarta-feira (4).
Na noite desta quarta-feira, o Painel Covid-19 ainda mostra o Espírito Santo com 14.394 mortes pela doença e 1.046.889 casos registrados de pessoas com o coronavírus desde o início da pandemia. O número, no entanto, foi atualizado pela última vez na segunda-feira (2). Sem a atualização do portal, não é possível saber quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus nos últimos dois dias, tampouco os que morreram em decorrência do vírus.
Painel Covid, do governo do Estado, não é atualizado há dois dias
Painel Covid, do governo do Estado, não é atualizado há dois dias Crédito: Reprodução Painel Covid
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na noite de terça-feira (3), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que os dados não foram atualizados "devido a possíveis problemas técnicos". Conforme o posicionamento enviado, a equipe responsável da área de tecnologia trabalha para resolver a situação.
Na resposta inicial, a Sesa informou que a expectativa era que o problema fosse resolvido na manhã desta quarta-feira (4). Em novo contato feito pela reportagem de A Gazeta nesta quarta, a secretaria apontou que o painel ainda não teve os números atualizados.

Veja Também

Anvisa aprova uso emergencial de medicamento contra a Covid-19

Mortes por Covid-19 no ES caem 73% em abril em relação a março

Nova York eleva alerta para nível de risco "médio" para Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Saúde Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados