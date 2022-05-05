Painel Covid-19 está há 48h sem atualizar dados do coronavírus no ES

O Painel Covid-19, principal ferramenta de contabilização dos números da pandemia no Espírito Santo, está há 48 horas sem atualização. O portal é gerido pelo governo do Estado e mostra dados locais do coronavírus, como mortes, casos da doença e de pessoas curadas, além de testes realizados e outros números da pandemia. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que tenta resolver o problema, que persiste até a noite desta quarta-feira (4).
Na noite desta quarta-feira, o Painel Covid-19 ainda mostra o Espírito Santo com 14.394 mortes pela doença e 1.046.889 casos registrados de pessoas com o coronavírus desde o início da pandemia. O número, no entanto, foi atualizado pela última vez na segunda-feira (2). Sem a atualização do portal, não é possível saber quantas pessoas foram infectadas pelo coronavírus nos últimos dois dias, tampouco os que morreram em decorrência do vírus.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na noite de terça-feira (3), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou que os dados não foram atualizados "devido a possíveis problemas técnicos". Conforme o posicionamento enviado, a equipe responsável da área de tecnologia trabalha para resolver a situação.
Na resposta inicial, a Sesa informou que a expectativa era que o problema fosse resolvido na manhã desta quarta-feira (4). Em novo contato feito pela reportagem de A Gazeta nesta quarta, a secretaria apontou que o painel ainda não teve os números atualizados.