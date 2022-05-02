Covid-19: ES registra 14.394 mortes e 1.046.889 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste domingo, estão:

Até esta segunda-feira, mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.012.519, com 501 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.