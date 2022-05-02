Covid-19: ES registra 14.394 mortes e 1.046.889 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.394 mortes e 1.046.889 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados desta segunda-feira (2). De acordo com informações do Painel Covid-19, foram registrados dois óbitos e 185 novos casos de infecção confirmados em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste domingo, estão:
- Serra: 121.524
- Vila Velha: 116.910
- Vitória: 112.512
- Cariacica: 81.707
- Linhares: 50.259
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.981
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.027
- Jardim da Penha (Vitória): 10.941
- Itapuã (Vila Velha): 8.301
- Praia do Canto (Vitória): 8.068
Até esta segunda-feira, mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.012.519, com 501 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.