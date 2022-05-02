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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.394 mortes e 1.046.889 casos confirmados

Estado registrou dois óbitos e teve 185 novos casos em 24h, segundo dados do Painel Covid-19, divulgados nesta segunda-feira (2) pela Sesa

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:12
Espírito Santo contabiliza um total de 14.394 mortes e 1.046.889 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados desta segunda-feira (2). De acordo com informações do Painel Covid-19, foram registrados dois óbitos e 185 novos casos de infecção confirmados em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia, segundo os dados deste domingo, estão:
  1. Serra: 121.524
  2. Vila Velha: 116.910
  3. Vitória: 112.512
  4. Cariacica: 81.707
  5. Linhares: 50.259
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.981
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 14.027
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.941
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.301
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.068
Até esta segunda-feira, mais de 3,56 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.012.519, com 501 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.

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