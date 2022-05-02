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Maior cautela

Nova York eleva alerta para nível de risco "médio" para Covid-19

O Departamento de Saúde informou que o número de contaminações com o Coronavírus já ultrapassara uma taxa de 200 por 100 mil pessoas nos cinco distritos

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:17
A cidade de Nova York elevou para o nível "médio" o alerta risco para contaminação com a Covid-19, na manhã desta segunda-feira (2). A decisão foi tomada por autoridades de saúde locais após analisar os dados mais recentes.
"Com o aumento dos casos de Covid-19, Nova York entrou no nível de alerta de risco 'médio'. Os casos agora ultrapassaram uma taxa de 200 por 100 mil pessoas nos cinco distritos. Na prática, o que isso significa para os nova-iorquinos é que eles devem ter até maior cautela do que nas últimas semanas", disse Ashwin Vasan, comissário do Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York.
Apartamentão na 432 da Park Avenue, em Nova York, nos Estados Unidos, é colocado à venda por mais de R$ 857 milhões
 Park Avenue, em Nova York, nos Estados Unidos Crédito: Pinterest/Reprodução
O Departamento de Saúde informou que o número de contaminações com o Coronavírus já ultrapassara uma taxa de 200 por 100 mil pessoas nos cinco distritos.
Com a elevação de alerta, os nova-iorquinos são incentivados a usar máscaras em ambientes fechados.

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