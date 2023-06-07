Do Viaduto de Carapina à 3ª Ponte, a expectativa está perdendo para a realidade

Três importantes projetos de infraestrutura na Grande Vitória passam por um processo de expectativa x realidade quando o assunto é a conclusão das obras. Datas são marcadas, criando expectativas, até serem adiadas, voltando à dura realidade. Isso porque os avanços na mobilidade urbana proporcionados pelas inaugurações do Viaduto de Carapina, do aquaviário e da ampliação da Terceira Ponte são bastante aguardados pela população.
O cronograma dessas obras vem sendo alterado com tanta frequência que os novos prazos acabam sendo desacreditados. Viram motivo de piada. No caso do Viaduto de Carapina, as obras foram iniciadas há quase um ano, com um prazo inicial de entrega de menos seis meses. Desde então, foram mais dois adiamentos até chegar ao agendamento mais recente:
- 26 de junho de 2022: obras começam e entrega é marcada para o fim de 2022;
- 6 de abril de 2023: previsão de entrega muda para maio;
- 13 de abril de 2023: chuvas atrasam e obra fica para junho;
- 6 de junho de 2023: cronograma muda e Semobi diz que obra fica para julho.
Já no caso das obras na Terceira Ponte, um projeto de R$ 127 milhões que inclui a ciclovia e as seis faixas para ampliar a capacidade da via, o cronograma ficou durante o ano de 2022 cravado para maio deste ano. Em fevereiro, a entrega chegou a ser antecipada para março passado, o que não se confirmou. Voltou para maio, vai atravessar junho com a possibilidade de ser entregue em julho:
- 9 de fevereiro de 2023: Fabio Damasceno antecipa cronograma e diz que obra sai em março;
- 11 de abril de 2023: Renato Casagrande (PSB) diz que obra sai em maio;
- 3 de março de 2023: Semobi diz que a expectativa era inaugurar obra em abril;
- 12 de maio de 2023: previsão de inauguração passa para junho;
- 6 de junho de 2023: Damasceno diz que obra pode sair só em julho.
Já o aquaviário continua previsto para junho. Mas, como passou por sucessivas mudanças de cronograma e ainda não foi inaugurado, merece ser mencionado:
- 24 de dezembro de 2020: governador promete sistema funcionando em 2021;
- 18 de agosto de 2022: Casagrande promete modal operando até agosto;
- 27 de setembro de 2022: previsão era inaugurar sistema no fim de 2022;
- 22 de novembro de 2022: governador diz que obra sai até março de 2023;
- 3 de março de 2023: Fabio Damasceno diz que operação começaria em abril;
- 11 de abril de 2023: em entrevista à CBN Vitória, governador promete entregar obra em maio;
- 16 de maio de 2023: inauguração é remarcada para junho.
Sobretudo nos casos do Viaduto de Carapina e da Terceira Ponte, quem passa pelos locais tem enfrentado os transtornos das obras, necessárias para melhorar o tráfego, mas que estão se prolongando mais do que deveriam. Vale reforçar que ambas nem estão no rol das mais demoradas já testemunhadas pelos capixabas —e isso é louvável. Mas é possível ser mais eficiente no cumprimento de prazos, com mais compromisso das empresas que executam as obras e da gestão pública.
Não é novidade para ninguém que obras públicas entregues sem atraso no Brasil são exceção, nunca a regra. E, talvez por isso mesmo, o poder público devesse pelo menos produzir cronogramas mais condizentes com essa realidade, sem criar tantas expectativas.