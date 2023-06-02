Remissão de câncer em um mês é a ciência que cura e emociona

Exames mostram antes e depois de câncer de paciente; à direita, imagem mostra remissão Crédito: Arquivo Pessoal

Paulo Peregrino, de 61 anos, é a personificação mais recente de uma das maiores vitórias contra o câncer no Brasil . Após o tratamento com uma técnica revolucionária, o CAR-T Cell, o paciente que estava prestes a receber cuidados paliativos conseguiu, em apenas um mês, ter a remissão completa do linfoma diagnosticado em 2018.

Paulo Peregrino, contudo, já travava a batalha contra o câncer havia mais tempo: 13 anos atrás, foi diagnosticado com um tumor na próstata.

Tão tocante quanto testemunhar um paciente praticamente desacreditado encontrando o improvável caminho da cura é perceber a emoção de um dos médicos envolvidos, o professor de hematologia, hemoterapia e terapia celular da Faculdade de Medicina da USP Vanderson Rocha.

Em entrevista à TV Globo, com a voz embargada, o médico falou da sensação de comparar os exames do Paulo, antes e depois do tratamento: "É aquela sensação de vitória, vitória por ele, que já não tinha mais outras opções, e para a gente, porque é todo o envolvimento de vários cientistas, de vários anos, e quando eu recebi a imagem foi alegria e emoção".

Essa vitória expressiva de cientistas da Universidade de São Paulo e do Instituto Butatan é um passo importante em tornar mais acessível esse tratamento, que só existe na rede privada, tem alto custo e ainda é restrito a poucos países. No segundo semestre deste ano, 75 pacientes devem ser tratados com o CAR-T Cell com verba pública após autorização da Anvisa para o estudo clínico. A expectativa é de que o tratamento consiga ser introduzido no Sistema Único de Saúde (SUS).

O próximo desafio científico é fazer com que essa terapia celular que combate a doença usando as próprias células de defesa do paciente sejam utilizada em outros tipos de tumores além dos que são passíveis de tratamento atualmente: leucemia linfoblástica B, linfoma não Hodgkin de células B e mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea, sendo que o último ainda não está disponível no Brasil.