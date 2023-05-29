Novo PAC: lista de obras sugeridas no ES mostra o quanto precisamos acelerar

Acelerar é o verbo que move o PAC desde a criação do programa, no segundo mandato de Lula. Na nova empreitada, o governo federal pretende promover a retomada de obras paradas, a aceleração daquelas já em andamento e engatilhar novos empreendimentos em pelo menos seis grandes áreas de investimento. Mas o lançamento desse novo PAC ainda depende da aprovação do arcabouço fiscal para sair do papel.