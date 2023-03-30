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Gargalo logístico

BR 262: sai edital para contratar projeto de duplicação e revitalização

Rodovia federal entre Espírito Santo e Minas Gerais já esteve por duas vezes em vias de ser leiloada, mas não houve interessados. Agora, a expectativa é de que um novo modelo seja proposto, ajudando a colocar em curso obras importantes

Publicado em 30 de Março de 2023 às 09:38

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 mar 2023 às 09:38
Imagem de satélite da BR-262/ES, Entr. BR-101(B) – Fim Ponte S/ Rio José Pedro (DIV ES/MG)
Imagem de satélite da BR-262/ES entre a BR-101, em Viana, e o fim da Ponte Sobre o Rio José Pedro (Irupi/Minas Gerais) Crédito: Ministério dos Transportes/Reprodução
O edital para contratação da empresa que fará os estudos para duplicação e restauração de 180,6 quilômetros da BR-262/ES, desde o entroncamento com a BR 101, em Viana, até a ponte sobre o Rio José Pedro (na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, em Irupi, ES), foi publicado pelo governo federal nesta quinta-feira (30).
A via, que é a principal ligação capixaba com o território mineiro e com a região central do país, é um dos grandes gargalos da logística capixaba, em função da faixa simples em quase toda a sua extensão e do percurso sinuoso na região de montanhas.

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A abertura das propostas será realizada em 26 de abril. A empresa vencedora da licitação deverá realizar estudos de tráfego e de engenharia, que contemplem trabalhos iniciais, de recuperação, manutenção e conservação das vias, além de dados de ampliação e possibilidade de melhorias.
A previsão é de que, entre as obras, constem, por exemplo, túnel e viadutos. Além das intervenções estruturais, a empresa contratada deverá elaborar estudos socioambientais que ajudem a embasar a modelagem da concessão da via.
O contrato terá duração de três anos, sendo que a empresa contratada terá dois anos e meio para elaboração dos estudos.
A BR 262 já esteve por duas vezes em vias de ser leiloada, mas não houve interessados. Agora, a previsão é de o governo federal tocar as obras e só depois propor uma concessão. Pelo Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as obras vão desde a duplicação dos trechos mais críticos da rodovia e outras intervenções que impactam na segurança dos motoristas, além de beneficiar segmentos como turismo, logística, transporte de passageiros, indústria, agronegócio, entre outros setores.

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