Morte à espera de um leito de hospital escancara o descaso com a vida

Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Crédito: Archimedis Patricio

Quando alguém morre à espera de atendimento médico, o sistema de saúde ganha relevo pelo fracasso. Mesmo que essa cena não seja mais tão comum na saúde pública no Espírito Santo — nem mesmo na maior crise sanitária deste século houve o colapso do sistema a deixar faltar atendimento —, uma única vítima é suficiente para causar comoção e indignação. Morrer por falta de um leito é morrer por descaso puro e simples.

A Sesa informou que a vaga para a paciente estava sendo providenciada, mas o agravamento súbito de saúde impossibilitou a conclusão da transferência. A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) explicou que no domingo (21), a paciente teve uma parada cardiorrespiratória e, após tentativas de reanimação, não resistiu e veio a óbito.

Após mais de um dia de espera por uma vaga. Não deveria ter sido assim. Mas é justo dizer que, com a piora do quadro de saúde, a idosa recebeu o atendimento que estava à altura do Pronto Atendimento. Contudo, naquele momento ela já não deveria mais estar ali. Os procedimentos para a transferência da paciente para um atendimento especializado não deram conta da urgência do caso, portanto, eles falharam.