BR 101: mais uma carta fora do baralho não significa o fim do jogo

Trecho Norte da BR 101 Crédito: Fernando Madeira

Parece mais uma derrota diante de tantas outras que se enfileiram na trajetória da BR 101, mesmo antes do melancólico encerramento da concessão. Mas a saída do governo estadual do jogo, independentemente do nível real de interesse que havia em assumir as obras com recursos públicos, mesmo que temporariamente, pode abrir caminho para outras soluções mais interessantes para destravar as obras.

Alguma solução precisa surgir dessas conversas em Brasília: soluções definitivas, não paliativas. Para que a retomada das obras de duplicação não precise passar por nova licitação, para que não persista a burocracia e a falta de empenho que marcaram os anos de concessão. A indignação de quem paga pedágio e não vê o resultado na qualidade da via é justa e deve encabeçar as metas de uma nova fase. E, para isso, o investimento privado, firmado em um ambiente de segurança jurídica, continua sendo o melhor caminho.