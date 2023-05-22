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Tristeza

Idosa de 82 anos morre em PA de Cariacica à espera de vaga em hospital

Segundo família, Idalia Barcelos Campos deu entrada no PA de Alto Lage com falta de ar e passou mais de 26h à espera de um leito para ser transferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2023 às 12:42

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 12:42

Mulher de 82 anos morre em PA de Cariacica à espera de vaga em hospital
Mulherde 82 anos morre em PA de Cariacica à espera de vaga em hospital Crédito: Reprodução/Pablo Campos
Uma idosa de 82 anos morreu em um pronto atendimento de Cariacica, na Grande Vitória, aguardando vaga em um hospital. Segundo a família de Idalia Barcelos Campos, ela passou mais de 26h à espera de um leito para ser transferida. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou que estava tentando uma vaga em um hospital para a paciente, mas que um agravamento súbito impossibilitou a conclusão da transferência.
A família contou que Idalia deu entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage com muita falta de ar por volta de 11h da manhã de sábado (20).
"Ela veio com um quadro de falta de ar, bastante tosse. Foi atendida normalmente, porém, foi constatado que ela estava com a saturação muito baixa, abaixo de 70. Isso já apresentava um quadro bastante grave"
José Anisio de Almeida - Operador de máquina, genro da idosa
A filha e o genro da paciente, José Anisio de Almeida, disseram que foram informados pela equipe médica do plantão que ela precisaria de uma vaga em um hospital. Mas, conforme a família, eles esperaram mais de 26h, não tiveram uma resposta e a idosa faleceu.
"Teve uma pequena melhora e ela voltou para um quarto. A partir daí ela foi agravando. Quando a minha esposa, que estava ao lado, percebeu, ela estava sem conseguir falar. Ela tentou falar, mas ela não respondia. Aí ela chamou a médica e tentaram reanimar, mas não foi possível"
José Anisio de Almeida - Operador de máquina, genro da idosa
A morte de Idalia foi constatada por volta das duas horas da tarde de domingo (21), cerca de 26h após ela ter dado entrada no pronto-atendimento. Para a família, ela foi mais uma vítima de negligência por parte do sistema público de saúde.
José ainda contou que o pronto-atendimento estava lotado no sábado e que até a polícia foi chamada. "Houve até confusão aqui dentro, foi chamado a polícia, o PA estava totalmente lotado, teve muita confusão aqui dentro", afirmou José.
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) lamentou o ocorrido e ressaltou que prestou completo atendimento à paciente Idália Barcelos Campos.
De acordo com a Semus, a paciente deu entrada no PA do Trevo de Alto Lage no sábado (20) relatando fraqueza, perda de apetite, tosse produtiva com rajada de sangue, quadros esses associados à febre há cinco dias. Foi admitida no PA, apresentou melhora nos sintomas após ser medicada e chegou a ser incluída no sistema de regulação de vagas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Ainda conforme a pasta municipal, no domingo, a paciente teve uma parada cardiorrespiratória e, após tentativas de reanimação, não resistiu e veio a óbito. O corpo dela foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) para identificação da causa da morte.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que a vaga para a paciente estava sendo providenciada, porém, lamentavelmente, a paciente sofreu um agravamento súbito que impossibilitou a conclusão da transferência.
*Com informações do g1ES

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