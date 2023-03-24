O ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, nesta sexta-feira (24), e anunciou que o trecho, construído para reduzir o tráfego de caminhões pesados e desafogar o trânsito na Serra, deverá ser entregue até novembro deste ano. Ao lado do governador Renato Casagrande, ele também aproveitou a vinda ao Espírito Santo para comentar sobre projetos para outros gargalos logísticos do Estado, como as BRs 101 e 262.
A construção do contorno na BR 101 teve início em maio de 2019, com previsão de três anos de duração. A falta de recursos, porém, prejudicou o andamento das obras, que até correram risco de paralisação. Dos R$ 456 milhões orçados, já foram investidos R$ 350 milhões. A maior parte desse montante veio de emendas de deputados federais e senadores capixabas. Agora, os R$ 100 milhões restantes para a conclusão das obras estão garantidos, como já havia anunciado Renato Casagrande em janeiro.
“Essa obra se arrasta há muitos anos e só não parou porque a bancada federal do Espírito Santo se uniu para garantir os recursos. Com a volta do presidente Lula ao governo federal, aprovamos a PEC da Transição, o que garantiu recursos adicionais para investimentos no Brasil. Com isso, vamos entregar o Contorno pronto em outubro ou em novembro”, afirmou Renan Filho.
Contorno do Mestre Álvaro fica pronto até novembro, diz ministro no ES
A nova estrada ligará a BR 101, na região de Chapada Grande, ao Contorno de Vitória, na altura do km 275, próximo ao Condomínio Alphaville.
O novo destino da BR 101, após a Eco101 ter anunciado no ano passado a desistência da concessão, também foi pauta da vinda do ministro ao Estado. Renan Filho anunciou a realização, na próxima semana, de uma reunião com a presença do governador, do vice, Ricardo Ferraço, e de integrantes da bancada federal capixaba com representantes do Tribunal de Contas da União (TCU).
A intenção é buscar soluções para agilizar o processo para uma nova licitação da rodovia ou para outras propostas que permitam a realização das obras necessárias na via.
Como o colunista Abdo Filho antecipou, o governo do Estado quer mais velocidade do governo federal no processo de relicitação da 101. Pelo contrato são 30 meses de prazo para a entrega do trabalho de nova concessão. O Estado espera a redução desse prazo para, no máximo, um ano.
Casagrande também tenta que o Estado possa assumir, temporariamente, a concessão da rodovia. O governo capixaba aceita colocar R$ 1 bilhão nas obras, mas não topa pagar nada para a EcoRodovias, concessionária que anunciou a devolução da via.
“O pedido de relicitação é a concessionária colocando a rodovia à disposição para uma nova licitação com um novo operador privado. Qual é o problema? No Brasil, esse modelo não é razoável porque não chega ao final. Por isso, o governador oferece uma sugestão, que o governo federal já utilizou na BR 163, no Mato Grosso, que é uma empresa estatal passar a administrar a rodovia garantindo os investimentos. Essa discussão não é simples e talvez precise de avanços em marcos regulatórios. Por isso, o TCU é importante para colaborar. Mas o fundamental é que há disposição política do governador para resolver e encontrar uma solução”, disse Renan Filho.
Obras do Contorno do Mestre Álvaro
O ministro também anunciou novidades sobre a BR 262, outro gargalo do Estado. Segundo Renan Filho, na próxima quinta-feira (30), será publicado o edital para contratar a elaboração de projeto para duplicação da rodovia.
“Será o primeiro passo para o andamento. Vamos incluir essa obra no plano estratégico do Ministério dos Transportes de forma a viabilizar os recursos. Essa rodovia precisa ser duplicada porque tem um altíssimo fluxo. Faremos alguns investimentos, a pedido do governador, no curto prazo, com algumas terceiras faixas e soluções para pontos de estrangulamento”, destacou o ministro.
Renan Filho ainda visitou as obras da BR 447, nova rodovia que vai ligar a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, outra via que conta com recursos garantidos pelo governo federal.
Renato Casagrande valorizou a presença do ministro e destacou a importância do anúncio de conclusões de obras, como o Contorno do Mestre Álvaro e a BR 447, para o desenvolvimento logístico do Estado. E ainda aproveitou para fazer demandas em relação a investimentos ferroviários no Estado.
“Fizemos o pedido de renovação antecipada da outorga da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que se liga à Estrada de Ferro Vitória a Minas e nos liga ao centro do Brasil para poder facilitar o corredor Centro-Leste”, acrescentou o governador.