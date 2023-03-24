Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prazo

Contorno do Mestre Álvaro fica pronto até novembro, diz ministro no ES

Renan Filho visitou as obras da nova rodovia, nesta sexta-feira (24), e também anunciou novidades sobre outros gargalos logísticos do Estado, como as BRs 101 e 262

Publicado em 24 de Março de 2023 às 17:30

Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

24 mar 2023 às 17:30
Obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra
Obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
O ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou as obras do Contorno do Mestre Álvaro, nesta sexta-feira (24), e anunciou que o trecho, construído para reduzir o tráfego de caminhões pesados e desafogar o trânsito na Serra, deverá ser entregue até novembro deste ano. Ao lado do governador Renato Casagrande, ele também aproveitou a vinda ao Espírito Santo para comentar sobre projetos para outros gargalos logísticos do Estado, como as BRs 101 e 262.
A construção do contorno na BR 101 teve início em maio de 2019, com previsão de três anos de duração. A falta de recursos, porém, prejudicou o andamento das obras, que até correram risco de paralisação. Dos R$ 456 milhões orçados, já foram investidos R$ 350 milhões. A maior parte desse montante veio de emendas de deputados federais e senadores capixabas. Agora, os R$ 100 milhões restantes para a conclusão das obras estão garantidos, como já havia anunciado Renato Casagrande em janeiro.
“Essa obra se arrasta há muitos anos e só não parou porque a bancada federal do Espírito Santo se uniu para garantir os recursos. Com a volta do presidente Lula ao governo federal, aprovamos a PEC da Transição, o que garantiu recursos adicionais para investimentos no Brasil. Com isso, vamos entregar o Contorno pronto em outubro ou em novembro”, afirmou Renan Filho.
Contorno do Mestre Álvaro fica pronto até novembro, diz ministro no ES
A nova estrada ligará a BR 101, na região de Chapada Grande, ao Contorno de Vitória, na altura do km 275, próximo ao Condomínio Alphaville.
O novo destino da BR 101, após a Eco101 ter anunciado no ano passado a desistência da concessão, também foi pauta da vinda do ministro ao Estado. Renan Filho anunciou a realização, na próxima semana, de uma reunião com a presença do governador, do vice, Ricardo Ferraço, e de integrantes da bancada federal capixaba com representantes do Tribunal de Contas da União (TCU).
A intenção é buscar soluções para agilizar o processo para uma nova licitação da rodovia ou para outras propostas que permitam a realização das obras necessárias na via.
Como o colunista Abdo Filho antecipou, o governo do Estado quer mais velocidade do governo federal no processo de relicitação da 101. Pelo contrato são 30 meses de prazo para a entrega do trabalho de nova concessão. O Estado espera a redução desse prazo para, no máximo, um ano.
Casagrande também tenta que o Estado possa assumir, temporariamente, a concessão da rodovia. O governo capixaba aceita colocar R$ 1 bilhão nas obras, mas não topa pagar nada para a EcoRodovias, concessionária que anunciou a devolução da via.
“O pedido de relicitação é a concessionária colocando a rodovia à disposição para uma nova licitação com um novo operador privado. Qual é o problema? No Brasil, esse modelo não é razoável porque não chega ao final. Por isso, o governador oferece uma sugestão, que o governo federal já utilizou na BR 163, no Mato Grosso, que é uma empresa estatal passar a administrar a rodovia garantindo os investimentos. Essa discussão não é simples e talvez precise de avanços em marcos regulatórios. Por isso, o TCU é importante para colaborar. Mas o fundamental é que há disposição política do governador para resolver e encontrar uma solução”, disse Renan Filho.

Obras do Contorno do Mestre Álvaro

O ministro também anunciou novidades sobre a BR 262, outro gargalo do Estado. Segundo Renan Filho, na próxima quinta-feira (30), será publicado o edital para contratar a elaboração de projeto para duplicação da rodovia.
“Será o primeiro passo para o andamento. Vamos incluir essa obra no plano estratégico do Ministério dos Transportes de forma a viabilizar os recursos. Essa rodovia precisa ser duplicada porque tem um altíssimo fluxo. Faremos alguns investimentos, a pedido do governador, no curto prazo, com algumas terceiras faixas e soluções para pontos de estrangulamento”, destacou o ministro.
Renan Filho ainda visitou as obras da BR 447, nova rodovia que vai ligar a BR 262, em Viana, ao Porto de Capuaba, em Vila Velha, outra via que conta com recursos garantidos pelo governo federal.
Renato Casagrande valorizou a presença do ministro e destacou a importância do anúncio de conclusões de obras, como o Contorno do Mestre Álvaro e a BR 447, para o desenvolvimento logístico do Estado. E ainda aproveitou para fazer demandas em relação a investimentos ferroviários no Estado.
“Fizemos o pedido de renovação antecipada da outorga da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que se liga à Estrada de Ferro Vitória a Minas e nos liga ao centro do Brasil para poder facilitar o corredor Centro-Leste”, acrescentou o governador.

LEIA MAIS

BRs 101, 262 e 259: bom planejamento não deve ser confundido com paralisia

BR 101: governo do ES não desistiu de concessão e pode investir até R$ 1 bi

Governo federal pede estudo para desestatizar BRs 101, 262 e 259 no ES

ES desiste de binário da BR 262 e fará nova rodovia nas montanhas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 BR 262 Renato Casagrande Serra governo federal Governo do ES Núcleo ag Ministério dos Transportes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados