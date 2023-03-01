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Após saída da Eco101

BR 101: governo do ES não desistiu de concessão e pode investir até R$ 1 bi

Informação é do governador Renato Casagrande; estudo para desestatização da rodovia federal não impede que Estado assuma obras da via, já que nova concessão está prevista apenas para 2025

Publicado em 01 de Março de 2023 às 12:07

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 mar 2023 às 12:07
Matéria especial sobre a BR 101 Norte
Trecho da BR 101 Norte: concessão foi devolvida pela Eco101 Crédito: Fernando Madeira
Mesmo com a publicação de um edital para licitação do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para desestatizar as principais rodovias federais que cortam o Espírito Santo, incluindo a BR 101, o governo do Espírito Santo não desistiu da ideia de assumir a administração da rodovia, cuja concessão está sendo devolvida pela Eco101.
A União quer licitar, no total, 947,6 quilômetros de estradas. O estudo busca avaliar a viabilidade de concessão de partes das BRs 101, 262 e 259. As medidas beneficiam principalmente o Estado, mas também há planos de passar à iniciativa privada trechos de estradas em Minas Gerais. A abertura das propostas está programada para 20 de março.
A proposta do Estado de assumir as obras da rodovia foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em janeiro, após visita ao ministro dos Transportes Renan Filho. A ideia era usar o exemplo do Mato Grosso, que assumiu a concessão da BR 163. Segundo o governador Renato Casagrande, a ideia ainda está de pé mesmo depois da publicação do EVTEA.
Esse caminho ainda é avaliado porque, nos trâmites da publicação do edital e contratação, a nova concessão pode sair apenas em 2025. Por isso, o governo mantém a possibilidade de assumir a administração da rodovia. A informação foi divulgação durante apresentação do Planejamento Estratégico 2023-2026.
BR 101: governo do ES não desistiu de concessão e pode investir até R$ 1 bi
Mas Casagrande destacou algumas limitações. Uma delas é que o contrato atual inclui um trecho de 15 quilômetros da BR 101 no Sul da Bahia. O governador frisou ainda que o Estado não tem condições de fazer um investimento de duplicação de todo o trecho da divisa com o Rio de Janeiro até a entrada de Mucuri.
"O governo pode assumir um compromisso de fazer um investimento buscando financiamento de até R$ 1 bilhão. Se assumirmos a concessão, R$ 1 bilhão não será suficiente para duplicar a rodovia toda. O valor duplicará trechos mais importantes, como de  Cachoeiro a João Neiva. Se a gente assumir a concessão, depois o Estado também pode vender, disponibilizando novamente para o mercado, para a gente ganhar tempo na realização da obra", frisou o governador. 

Devolução

Nove anos após assinar o contrato de duplicação da BR 101 no Espírito Santo, a Eco101 comunicou no dia 15 de julho que devolveu a concessão.
Em nota, a Eco101 informou os motivos que levaram à desistência da concessão. "A complexidade do contrato, marcado por fatores como dificuldades para obtenção do licenciamento ambiental e financiamentos; demora nos processos de desapropriações e desocupações; decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de alterar o contrato de concessão; não pedagiamento da BR 116; não conclusão do Contorno do Mestre Álvaro e o agravamento do cenário econômico, tornaram a continuidade do contrato inviável", disse.
Também informou que “todos os serviços continuarão a ser prestados normalmente, de forma a preservar o interesse e a segurança dos usuários da rodovia”

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