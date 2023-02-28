Viaduto de Carapina: Rodovia das Paneleiras terá interdição noturna para obras

A Rodovia das Paneleiras terá interdição noturna no trânsito para obras no viaduto de Carapina Crédito: Fernando Madeira

A Rodovia das Paneleiras terá interdições no trânsito entre os dias 2 e 5 de março, no perídio que vai de meia-noite às 5h, para obras do novo viaduto de Carapina. Com isso, nestes dias e horário, os motoristas que saírem de Vitória com destino à Serra deverão trafegar na Avenida Adalberto Simão Nader, em seguida pela Avenida Dante Michelini e, depois, pela Norte Sul.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o bloqueio total será na altura do antigo Aeroporto de Vitória, e a circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrito para tráfego local, atendendo moradores e comerciantes da região.

Ainda segundo a Semobi, as interdições são necessárias para o lançamento das vigas de sustentação dos pisos e da estrutura de apoio das lajes do viaduto.

Complexo Viário de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina foram iniciadas em 2022, com um investimento de R$ 76,5 milhões. Inicialmente, a previsão era concluí-la em dezembro do ano passado. Ao todo, os trabalhos foram divididos em três etapas.

Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito Crédito: Ronaldo Rodrigues

A primeira fase corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto - no limite entre os municípios de Serra e Vitória -, onde foram executados os serviços de implantação de três faixas por sentido. Além de calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra. Assim como serviços de drenagem, paisagismo e iluminação.

Já a segunda fase da obra, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101), na qual foram implantadas quatro faixas de rolamento por sentido, além de uma multiuso em cada sentido, que será utilizada para acesso às edificações e como baias de ônibus. Também foi implantada uma área de convivência e lazer com dez metros de largura no canteiro central.