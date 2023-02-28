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Trânsito

Viaduto de Carapina: Rodovia das Paneleiras terá interdição noturna para obras

Bloqueios ocorrerão dos dias 2 e 5 de março, entre meia-noite às 5h; motoristas deverão trafegar na Av. Adalberto Simão Nader, em seguida pela Dante Michelini e, depois, pela Norte Sul
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 fev 2023 às 18:02

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 18:02

Obras do Complexo Viário de Carapina
A Rodovia das Paneleiras terá interdição noturna no trânsito para obras no viaduto de Carapina Crédito: Fernando Madeira
A Rodovia das Paneleiras terá interdições no trânsito entre os dias 2 e 5 de março, no perídio que vai de meia-noite às 5h, para obras do novo viaduto de Carapina. Com isso, nestes dias e horário, os motoristas que saírem de Vitória com destino à Serra deverão trafegar na Avenida Adalberto Simão Nader, em seguida pela Avenida Dante Michelini e, depois, pela Norte Sul. 
De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o bloqueio total será na altura do antigo Aeroporto de Vitória, e a circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrito para tráfego local, atendendo moradores e comerciantes da região. 
Ainda segundo a Semobi, as interdições são necessárias para o lançamento das vigas de sustentação dos pisos e da estrutura de apoio das lajes do viaduto. 

Complexo Viário de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina foram iniciadas em 2022, com um investimento de R$ 76,5 milhões. Inicialmente, a previsão era concluí-la em dezembro do ano passado. Ao todo, os trabalhos foram divididos em três etapas.
Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito
Nova etapa da obra do viaduto de Carapina, na Serra, promete trazer melhorias no trânsito Crédito: Ronaldo Rodrigues
A primeira fase corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto - no limite entre os municípios de Serra e Vitória -, onde foram executados os serviços de implantação de três faixas por sentido. Além de calçada e ciclovia no sentido Vitória, e calçada no sentido Serra. Assim como serviços de drenagem, paisagismo e iluminação.
Já a segunda fase da obra, corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101), na qual foram implantadas quatro faixas de rolamento por sentido, além de uma multiuso em cada sentido, que será utilizada para acesso às edificações e como baias de ônibus. Também foi implantada uma área de convivência e lazer com dez metros de largura no canteiro central.
A terceira e última etapa corresponde à construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. A região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias e semáforos inteligentes.

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