PRF divulga os trechos mais perigosos das rodovias federais do ES

Duas pessoas morreram em acidente na BR 101 em Fundão nesta sexta-feira (27) Crédito: Cristiano Souza

Três trechos da BR 101 no Espírito Santo são os mais perigosos de todas as rodovias federais do Estado e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, por isso, esses locais serão alvo de fiscalizações mais rigorosas. Somente nesses pontos – cada um com 10 quilômetros de extensão – aconteceram 530 acidentes no ano passado. No total, as ocorrências nos pontos críticos deixaram 13 mortos em 2022, além de 144 gravemente feridos.



Ponto crítico 1: Km 290 ao Km 300

Km 290 ao Km 300 Trecho fica entre Viana e Cariacica

Acidentes totais: 170

48 acidentes graves

4 acidentes com mortes

50 feridos graves

4 mortes



Ponto crítico 2: Km 260 ao Km 270

Km 260 ao Km 270 Trecho fica na Serra

Acidentes totais: 208

46 acidentes graves

2 acidentes com mortes

52 feridos graves

3 mortos



Ponto crítico 3: Km 140 ao Km 150

Km 140 ao Km 150 Trecho fica em Linhares

Acidentes totais: 152

43 acidentes graves

6 acidentes com mortes

42 feridos graves

6 mortos



Ainda segundo a PRF, o ano de 2023 já tem sido marcado por acidentes graves. A situação é ainda mais preocupante com a aproximação do carnaval, em meados de fevereiro, quando muitas pessoas viajam.

No km 260, na Serra, registrado pela corporação como um dos mais perigosos do Estado, um acidente envolvendo quatro veículos matou um jovem de 18 anos. O rapaz perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem e bateu de frente contra um caminhão. Outros dois carros também bateram, com menos gravidade.