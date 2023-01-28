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Perigo nas estradas

PRF divulga os trechos mais perigosos das rodovias federais do ES

Nesses locais, aconteceram mais de 500 acidentes no ano passado, 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram gravemente feridas
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

28 jan 2023 às 10:50

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 10:50

Duas pessoas morreram em acidente na BR 101 em Fundão nesta sexta-feira (27)
Duas pessoas morreram em acidente na BR 101 em Fundão nesta sexta-feira (27) Crédito: Cristiano Souza
Três trechos da BR 101 no Espírito Santo são os mais perigosos de todas as rodovias federais do Estado e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, por isso, esses locais serão alvo de fiscalizações mais rigorosas. Somente nesses pontos – cada um com 10 quilômetros de extensão – aconteceram 530 acidentes no ano passado. No total, as ocorrências nos pontos críticos deixaram 13 mortos em 2022, além de 144 gravemente feridos.
  • Ponto crítico 1: Km 290 ao Km 300
  • Trecho fica entre Viana e Cariacica
  • Acidentes totais: 170
  • 48 acidentes graves
  • 4 acidentes com mortes
  • 50 feridos graves
  • 4 mortes
  • Ponto crítico 2: Km 260 ao Km 270
  • Trecho fica na Serra
  • Acidentes totais: 208
  • 46 acidentes graves
  • 2 acidentes com mortes
  • 52 feridos graves
  • 3 mortos
  • Ponto crítico 3: Km 140 ao Km 150
  • Trecho fica em Linhares
  • Acidentes totais: 152
  • 43 acidentes graves
  • 6 acidentes com mortes
  • 42 feridos graves
  • 6 mortos
Ainda segundo a PRF, o ano de 2023 já tem sido marcado por acidentes graves. A situação é ainda mais preocupante com a aproximação do carnaval, em meados de fevereiro, quando muitas pessoas viajam.
No km 260, na Serra, registrado pela corporação como um dos mais perigosos do Estado, um acidente envolvendo quatro veículos matou um jovem de 18 anos. O rapaz perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem e bateu de frente contra um caminhão. Outros dois carros também bateram, com menos gravidade.
Em outro acidente que comoveu o Estado, uma família inteira - mãe, pai e quatro filhos - morreu quando o carro onde viajavam bateu de frente contra um caminhão. A suspeita é de que o condutor do carro tenha dormido ou passado mal ao volante. O caso aconteceu na BR 101, em Sooretama.
Nesta sexta-feira (27), na mesa rodovia, em Fundão, um acidente envolvendo um caminhão e dois carros deixou dois mortos. Um dos carros pegou fogo. A PRF afirmou que uma ultrapassagem irregular teria provocado as colisões.
As ultrapassagens indevidas são muitas vezes causas de acidentes graves. Em todo o ano de 2022, foram registradas 8.858 multas por ultrapassagens. Somente em janeiro de 2023 (até o dia 25), foram registradas 427 infrações por ultrapassagens nas rodovias federais do Estado. 

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