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Km 260

Acidente entre quatro veículos mata uma pessoa na BR 101 na Serra

Polícia Rodoviária Federal informou que uma pessoa morreu e uma faixa da rodovia no sentido Sul ficou interditada para os trabalhos de perícia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jan 2023 às 09:13

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 09:13

Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR 101, Serra
Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR 101, Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros e dois caminhões matou um jovem de 18 anos na manhã desta segunda-feira (23), no quilômetro 260 da BR 101, em Cidade Pomar, na Serra. Uma faixa da rodovia no sentido Sul (Vitória) ficou interditada para o trabalho de perícia.
Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o rapaz que morreu conduzia um Fiat Uno e não tinha habilitação. A corporação explicou que ele seguia na faixa da esquerda do sentido Sul e, ao passar por dois veículos, perdeu o controle da direção, colidindo com o meio-fio. Em seguida, ele invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão. Outros dois veículos acabaram se envolvendo, sem gravidade.
Em nota, a Eco101 informou que a colisão foi registrada às 8h09 desta segunda-feira (23). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF, do Samu e da Polícia Civil. Às 11h54, o tráfego no trecho foi totalmente retomado. 
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil sobre o caso. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

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