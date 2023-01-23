Acidente entre quatro veículos mata uma pessoa na BR 101 na Serra

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que o rapaz que morreu conduzia um Fiat Uno e não tinha habilitação. A corporação explicou que ele seguia na faixa da esquerda do sentido Sul e, ao passar por dois veículos, perdeu o controle da direção, colidindo com o meio-fio. Em seguida, ele invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão. Outros dois veículos acabaram se envolvendo, sem gravidade.
Em nota, a Eco101 informou que a colisão foi registrada às 8h09 desta segunda-feira (23). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além da PRF, do Samu e da Polícia Civil. Às 11h54, o tráfego no trecho foi totalmente retomado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil sobre o caso. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.