Motoristas de duas empresas do Sistema Transcol fazem paralisação Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)

Trabalhadores rodoviários de duas empresas do Sistema Transcol fizeram uma paralisação na manhã desta segunda-feira (23) em todas as linhas de ônibus de Viana e em algumas que passam por Laranjeiras, na Serra , e Cariacica . A informação foi confirmada pelo diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários), Miguel Leite.

Segundo ele, a categoria afirma que as empresas Santa Zita e Nova Transportes não estão cumprindo a convenção coletiva: não pagamento e compensação de hora extra, cobrança de avarias com preços abusivos, além de boletim de serviço digital por aplicativo que não gera hora extra. A paralisação começou por volta das 3h da manhã e terminou por volta das 9h30.

O diretor do Sindorodoviários informou que as empresas aceitaram rever os pontos questionados pelos motoristas e remarcar a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), que ocorreria nesta segunda-feira (23).

Rodoviários de duas empresas do Transcol fazem paralisação de ônibus

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que as empresas operadoras do Sistema Transcol estão remanejando veículos para minimizar o impacto nas linhas troncais. "As linhas de Viana e parte de Cariacica são as mais afetadas", confirmou o órgão.

O que diz o GVBus

"As empresas Nova Transportes e Santa Zita informam que a paralisação do Sindirodoviários já foi encerrada e os seus coletivos saíram da garagem às 9h30. Em breve a operação estará normalizada.

As operadoras repudiam totalmente a ação, pois não foram previamente comunicadas pelo sindicato sobre a paralisação realizada na manhã desta segunda-feira (23) e que, portanto, o movimento é ilegal.

As empresas ressaltam ainda que cumprem todos os deveres trabalhistas definidos em lei, e por meio de convenção coletiva de trabalho, incluindo registro e pagamento de horas extras e vale alimentação dos funcionários, e que o registro eletrônico de ponto por meio digital está previsto em portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Sobre a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Cipa), as operadoras informam que a realização do processo eletivo ocorreu dentro do que determina a legislação. No dia 20/12/22, foi protocolado junto ao Sindirodoviários um comunicado informando sobre a realização da eleição, que ocorreria na data de hoje.