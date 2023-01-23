Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Rodoviários de duas empresas do Transcol fazem paralisação de ônibus

Trabalhadores alegam que as empresas Nova Transporte e Santa Zita estão descumprindo a convenção coletiva; linhas afetadas atendem Viana, e algumas que passam por Serra e Cariacica
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jan 2023 às 06:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 06:31

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Motoristas de duas empresas do Sistema Transcol fazem paralisação Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Trabalhadores rodoviários de duas empresas do Sistema Transcol fizeram uma paralisação na manhã desta segunda-feira (23) em todas as linhas de ônibus de Viana e em algumas que passam por Laranjeiras, na Serra, e Cariacica. A informação foi confirmada pelo diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários), Miguel Leite. 
Segundo ele, a categoria afirma que as empresas Santa Zita e Nova Transportes não estão cumprindo a convenção coletiva: não pagamento e compensação de hora extra, cobrança de avarias com preços abusivos, além de boletim de serviço digital por aplicativo que não gera hora extra. A paralisação começou por volta das 3h da manhã e terminou por volta das 9h30. 
O diretor do Sindorodoviários informou que as empresas aceitaram rever os pontos questionados pelos motoristas e remarcar a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), que ocorreria nesta segunda-feira (23). 

Rodoviários de duas empresas do Transcol fazem paralisação de ônibus

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que as empresas operadoras do Sistema Transcol estão remanejando veículos para minimizar o impacto nas linhas troncais. "As linhas de Viana e parte de Cariacica são as mais afetadas", confirmou o órgão. 

O que diz o GVBus

"As empresas Nova Transportes e Santa Zita informam que a paralisação do Sindirodoviários já foi encerrada e os seus coletivos saíram da garagem às 9h30. Em breve a operação estará normalizada.
As operadoras repudiam totalmente a ação, pois não foram previamente comunicadas pelo sindicato sobre a paralisação realizada na manhã desta segunda-feira (23) e que, portanto, o movimento é ilegal.
As empresas ressaltam ainda que cumprem todos os deveres trabalhistas definidos em lei, e por meio de convenção coletiva de trabalho, incluindo registro e pagamento de horas extras e vale alimentação dos funcionários, e que o registro eletrônico de ponto por meio digital está previsto em portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Sobre a eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Cipa), as operadoras informam que a realização do processo eletivo ocorreu dentro do que determina a legislação. No dia 20/12/22, foi protocolado junto ao Sindirodoviários um comunicado informando sobre a realização da eleição, que ocorreria na data de hoje.
Reforçamos que esse é um movimento sem adesão dos funcionários do Grupo Santa Zita, que estavam prontos para iniciar o turno e foram impedidos de sair das garagens pelo sindicato."

Veja Também

Gentileza urbana entra na pauta de empresas do mercado imobiliário

Grupo Oxford faz investimento e vai ampliar produção em São Mateus

Mais algum?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Sistema Transcol Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados