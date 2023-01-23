Gentileza urbana entra na pauta de empresas do mercado imobiliário

A ideia é desenvolver empreendimentos que dialoguem com o presente, mas estejam conectados com o futuro Crédito: Shutterstock

* Leandro Vicentini

Vez ou outra, ao longo de sua história, a humanidade se vê diante de crises ou cenários mais drásticos que lhe impõem o desafio de rever conceitos e mudar comportamentos. É o que tem acontecido, em todo o mundo, nesses dois últimos anos.

Mais que alterar rotinas, a pandemia trouxe mudanças profundas na nossa realidade. E muitas dessas transformações, felizmente, vieram para o bem.

O conceito da gentileza urbana é uma delas. Embora já existisse antes do Coronavírus, o conceito ganhou força nesses novos tempos em que, cada vez mais, precisamos demonstrar nossa empatia, responsabilidade social e sustentabilidade.

Na prática, gentileza urbana nada mais é do que ações que trazem qualidade de vida para os habitantes de uma determinada região, tornando a cidade mais convidativa e amenizando eventuais impactos de uma nova construção imobiliária ou arquitetônica.

São aqueles elementos agregados a um empreendimento que favorecem não só seus usuários finais, mas também os arredores e a vizinhança. É a responsabilidade social gerando uma relação harmoniosa com todos e para todos.

O setor capixaba de loteamentos residenciais já vem concebendo uma nova geração de projetos com esse propósito. A ideia é desenvolver empreendimentos que dialoguem com o presente, mas estejam conectados com o futuro. Que tragam soluções mais inteligentes, sustentáveis e adaptadas aos novos modos de viver e morar. E tudo isso com muito respeito ao meio ambiente e àqueles que vivem ao seu redor.

Assim, se multiplicam por todo o Estado os bairros planejados, desenvolvidos de forma organizada e que geram benefícios - no fluxo, na mobilidade ou mesmo na qualidade de vida - também para quem está à sua volta.

São empreendimentos onde temos duplicado vias de acesso aos bairros, implantado milhares de metros lineares de iluminação pública e redes de esgoto, promovido melhorias para toda a área onde estão instalados e ajudado a transformar, para melhor, a infraestrutura dessas localidades.

Somos todos parte de um amplo tecido social, com compromissos que vão além dos muros dos nossos empreendimentos.

Além de valorizar sua marca e reforçar seu papel cidadão e coparticipativo no processo de desenvolvimento da região, investir em iniciativas e ações que promovam a gentileza urbana é uma forma da organização impactar positivamente a vida das pessoas. Também retribui à sociedade um pouco do muito que ela oferece às empresas.

* Leandro Vicentini - Head de Marketing e Inovação da Lotes CBL e membro do grupo de loteadores associados à Ademi-Secovi-ES