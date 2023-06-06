Trânsito na região do Viaduto de Carapina, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Procurada por A Gazeta, a Semobi informou que o Complexo Viário de Carapina está na fase final de obras. Concluída a concretagem, as etapas seguintes vão se concentrar na protensão (técnica utilizada para aumentar a resistência do concreto) e pavimentação do viaduto, além da instalação de calçada, ciclovia e iluminação.

O serviço também segue nos demais equipamentos que serão entregues junto ao viaduto, como praças, pista de skate e ciclovia.

Questionada sobre o novo atraso, a secretaria explica que houve uma reprogramação no cronograma e a previsão é que a inauguração do Complexo Viário de Carapina aconteça em julho. Em abril, a pasta havia alegado que o viaduto sairia em junho e que o atraso teria sido provocado pelas chuvas no fim de 2022.

Your browser does not support the audio element. Viaduto de Carapina fica para julho e obra da 3ª Ponte também pode atrasar

Terceira Ponte também pode atrasar

Em relação à Terceira Ponte , também prevista para junho, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, declarou que a obra pode sair até julho.

A Semobi explicou que as obras da ciclovia já foram concluídas. Nas intervenções para a ampliação da Terceira Ponte, 95% barreiras novas foram construídas, faltando apenas um trecho no acesso em Vila Velha

A pasta destacou que 80% do total das barreiras antigas já foram cortadas e ocorre a retirada gradual mediante o avanço do trabalho de reconstrução do pavimento.

Aquaviário continua previsto para junho

Sobre o Aquaviário , a Semobi informou que o modal segue com previsão para inauguração e início da operação no mês de junho, mas não disse quando o segundo barco chega e qual a situação das obras na estação da Prainha, em Vila Velha, que estava com o cronograma mais atrasado

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Viaduto de Carapina

Terceira Ponte