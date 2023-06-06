Quem trafega na Região Metropolitana e enfrenta os congestionamentos decorrentes da construção do Viaduto de Carapina, na Serra, vai ter que esperar mais. A promessa de entregar a obra em junho não vai se cumprir e a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) fala agora em julho como mês final para entregar a estrutura. Junto com a expansão da Terceira Ponte e o novo Aquaviário, as intervenções são vistas pelo governo do Estado como fundamentais para melhorar a mobilidade na Grande Vitória.
Procurada por A Gazeta, a Semobi informou que o Complexo Viário de Carapina está na fase final de obras. Concluída a concretagem, as etapas seguintes vão se concentrar na protensão (técnica utilizada para aumentar a resistência do concreto) e pavimentação do viaduto, além da instalação de calçada, ciclovia e iluminação.
O serviço também segue nos demais equipamentos que serão entregues junto ao viaduto, como praças, pista de skate e ciclovia.
Questionada sobre o novo atraso, a secretaria explica que houve uma reprogramação no cronograma e a previsão é que a inauguração do Complexo Viário de Carapina aconteça em julho. Em abril, a pasta havia alegado que o viaduto sairia em junho e que o atraso teria sido provocado pelas chuvas no fim de 2022.
Viaduto de Carapina fica para julho e obra da 3ª Ponte também pode atrasar
Terceira Ponte também pode atrasar
Em relação à Terceira Ponte, também prevista para junho, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, declarou que a obra pode sair até julho.
A Semobi explicou que as obras da ciclovia já foram concluídas. Nas intervenções para a ampliação da Terceira Ponte, 95% barreiras novas foram construídas, faltando apenas um trecho no acesso em Vila Velha.
A pasta destacou que 80% do total das barreiras antigas já foram cortadas e ocorre a retirada gradual mediante o avanço do trabalho de reconstrução do pavimento.
Aquaviário continua previsto para junho
Sobre o Aquaviário, a Semobi informou que o modal segue com previsão para inauguração e início da operação no mês de junho, mas não disse quando o segundo barco chega e qual a situação das obras na estação da Prainha, em Vila Velha, que estava com o cronograma mais atrasado.
Relembre quantas vezes governo mudou data de obras
Viaduto de Carapina
- 26 de junho de 2022: obras começam e entrega é marcada para o fim de 2022;
- 6 de abril de 2023: previsão de entrega muda para maio;
- 13 de abril de 2023: chuvas atrasam e obra fica para junho;
- 6 de junho de 2023: cronograma muda e Semobi diz que obra fica para julho.
Terceira Ponte
- 9 de fevereiro de 2023: Fabio Damasceno antecipa cronograma e diz que obra sai em março;
- 11 de abril de 2023: Renato Casagrande (PSB) diz que obra sai em maio;
- 3 de março de 2023: Semobi diz que a expectativa era inaugurar obra em abril;
- 12 de maio de 2023: previsão de inauguração passa para junho;
- 6 de junho de 2023: Damasceno diz que obra pode sair só em julho.
Aquaviário
- 24 de dezembro de 2020: governador promete sistema funcionando em 2021;
- 18 de agosto de 2022: Casagrande promete modal operando até agosto;
- 27 de setembro de 2022: previsão era inaugurar sistema no fim de 2022;
- 22 de novembro de 2022: governador diz que obra sai até março de 2023;
- 3 de março de 2023: Fabio Damasceno diz que operação começaria em abril;
- 11 de abril de 2023: em entrevista à CBN Vitória, governador promete entregar obra em maio;
- 16 de maio de 2023: inauguração é remarcada para junho.