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Viaduto de Carapina fica para julho e obra da 3ª Ponte também pode atrasar

Em relação ao aquaviário, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura informou que a inauguração está mantida e deve sair ainda em junho
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 jun 2023 às 06:47

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 06:47

Trânsito causado por manifestação em Carapina, na Serra
Trânsito na região do Viaduto de Carapina, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Quem trafega na Região Metropolitana e enfrenta os congestionamentos decorrentes da construção do Viaduto de Carapina, na Serra, vai ter que esperar mais. A promessa de entregar a obra em junho não vai se cumprir e a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana (Semobi) fala agora em julho como mês final para entregar a estrutura. Junto com a expansão da Terceira Ponte e o novo Aquaviário, as intervenções são vistas pelo governo do Estado como fundamentais para melhorar a mobilidade na Grande Vitória.
Procurada por A Gazeta, a Semobi informou que o Complexo Viário de Carapina está na fase final de obras. Concluída a concretagem, as etapas seguintes vão se concentrar na protensão (técnica utilizada para aumentar a resistência do concreto) e pavimentação do viaduto, além da instalação de calçada, ciclovia e iluminação.
O serviço também segue nos demais equipamentos que serão entregues junto ao viaduto, como praças, pista de skate e ciclovia.
Questionada sobre o novo atraso, a secretaria explica que houve uma reprogramação no cronograma e a previsão é que a inauguração do Complexo Viário de Carapina aconteça em julho. Em abril, a pasta havia alegado que o viaduto sairia em junho e que o atraso teria sido provocado pelas chuvas no fim de 2022.
Viaduto de Carapina fica para julho e obra da 3ª Ponte também pode atrasar

Terceira Ponte também pode atrasar

Em relação à Terceira Ponte, também prevista para junho, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, declarou que a obra pode sair até julho.
A Semobi explicou que as obras da ciclovia já foram concluídas. Nas intervenções para a ampliação da Terceira Ponte, 95% barreiras novas foram construídas, faltando apenas um trecho no acesso em Vila Velha.
A pasta destacou que 80% do total das barreiras antigas já foram cortadas e ocorre a retirada gradual mediante o avanço do trabalho de reconstrução do pavimento.

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Aquaviário continua previsto para junho

Sobre o Aquaviário, a Semobi informou que o modal segue com previsão para inauguração e início da operação no mês de junho, mas não disse quando o segundo barco chega e qual a situação das obras na estação da Prainha, em Vila Velha, que estava com o cronograma mais atrasado.

Relembre quantas vezes governo mudou data de obras

Viaduto de Carapina
Terceira Ponte
Aquaviário

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carapina Grande Vitória Serra Terceira Ponte Vila Velha
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