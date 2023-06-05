BR 101: com relicitação autorizada quase 1 ano depois, quanto mais esperar?

O decreto de relicitação coloca mais tempo na jogada, ao estabelecer um prazo de 90 dias para um aditivo contratual que vai manter a Eco101 temporariamente com a concessão, até um novo leilão. Se a regra não for cumprida, a via perderá a qualificação dentro do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) para passar por nova concessão.

A Eco101 continua neste momento responsável pelos serviços de manutenção, mas os investimentos previstos, como a continuidade da duplicação da rodovia, só devem prosseguir após nova concessão. A empresa afirmou que "caso ocorra a futura celebração do aditivo, todos os serviços operacionais e obras em andamento serão mantidos – incluindo a construção de dois viadutos em Cariacica e sete quilômetros de duplicação entre Guarapari e Anchieta, sendo 15 quilômetros já entregues neste segmento". As indefinições sobre o futuro são as únicas certezas. E, mesmo com tudo indefinido, o pedágio continua sendo pago religiosamente pelo usuário.