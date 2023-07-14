Ciclovia da Vida da Terceira Ponte vai ficar fechada durante a madrugada

Rampa de acesso à ciclovia da Terceira Ponte sentido Vitória a Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada na Terceira Ponte, vai ficar fechada durante a madrugada. A informação foi dada em primeira mão pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM na manhã desta sexta-feira (14).

"A ciclovia não vai ficar aberta por 24 horas. A gente precisa fazer manutenção, limpeza. A gente quer que funcione no horário que funciona o Bike GV (ônibus que transporte ciclistas e bicicletas), de 5h30 até as 22h30, 23h... E aí vamos ter os portões de fechamento da ciclovia" Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Como vai ser o acesso

Com a expectativa de ciclistas de saber como será a travessia na estrutura, surgiram dúvidas se o acesso será gratuito ou mediante algum pagamento, já que para passar na ponte de carro é necessário pagar pedágio.

A Semobi afirma que o acesso será igual ao utilizado nos ônibus do Sistema Transcol , porém gratuito. Ou seja, os ciclistas terão que apresentar o CartãoGV no validador para conseguir entrar na ciclovia, mas não haverá cobrança.

Outra forma de entrar será mediante a validação do QR Code no mesmo aplicativo também usado nos coletivos da Grande Vitória. Desde o fim de 2022, os passageiros que não têm CartãoGV conseguem entrar nos ônibus pagando a passagem pelo aplicativo Kim, validando o QR Code virtualmente.

De acordo com a Semobi, a apresentação do CartãoGV é "uma medida que busca trazer segurança na via e auxiliar o controle de tráfego, dimensionando o uso da ciclovia", além de servir para controle de uso da estrutura – saber quantas pessoas estão acessando.

Por meio do aplicativo Kim é possível pagar a entrada no Transcol usando QR Code Crédito: Reprodução