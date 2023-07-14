Ciclovia da Vida da Terceira Ponte vai ficar fechada durante a madrugada

A Ciclovia da Vida Detinha Son, instalada na Terceira Ponte, vai ficar fechada durante a madrugada. A informação foi dada em primeira mão pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória 92,5 FM na manhã desta sexta-feira (14).
"A ciclovia não vai ficar aberta por 24 horas. A gente precisa fazer manutenção, limpeza. A gente quer que funcione no horário que funciona o Bike GV (ônibus que transporte ciclistas e bicicletas), de 5h30 até as 22h30, 23h... E aí vamos ter os portões de fechamento da ciclovia"
Como vai ser o acesso
Com a expectativa de ciclistas de saber como será a travessia na estrutura, surgiram dúvidas se o acesso será gratuito ou mediante algum pagamento, já que para passar na ponte de carro é necessário pagar pedágio.
A Semobi afirma que o acesso será igual ao utilizado nos ônibus do Sistema Transcol, porém gratuito. Ou seja, os ciclistas terão que apresentar o CartãoGV no validador para conseguir entrar na ciclovia, mas não haverá cobrança.
Outra forma de entrar será mediante a validação do QR Code no mesmo aplicativo também usado nos coletivos da Grande Vitória. Desde o fim de 2022, os passageiros que não têm CartãoGV conseguem entrar nos ônibus pagando a passagem pelo aplicativo Kim, validando o QR Code virtualmente.
De acordo com a Semobi, a apresentação do CartãoGV é "uma medida que busca trazer segurança na via e auxiliar o controle de tráfego, dimensionando o uso da ciclovia", além de servir para controle de uso da estrutura – saber quantas pessoas estão acessando.
"Nós tomamos a decisão de não deixar totalmente liberado porque ela (ciclovia) está a 70 metros de altura. Tudo bem que tem todas as proteções, mas nós queremos fazer um monitoramento mínimo. É importante para nós sabermos quantas pessoas, entraram e saíram e fazer um acompanhamento para, em qualquer eventualidade, ter o atendimento necessário. Já fizemos vários testes de resgate com o Corpo de Bombeiros e já temos um protocolo", declarou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória.
Em relação a automóveis, o pedágio deve continuar, mas ainda não há definição de qual concessionária vai administrar a via, já que o contrato com a Rodosol vence no final deste ano.