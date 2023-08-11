Aquaviário inicia operação no dia 21; veja horários, rotas e como vai funcionar

Barcos do aquaviário ancorado na Ilha da Fumaça, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta apurou ainda, com a A reportagem deapurou ainda, com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) , que, de segunda a sexta, os barcos vão circular das 6h às 20h; nos sábados, das 8h às 18h; e nos domingos e feriados, das 9h às 15h.

"A ideia é fazer (inauguração) simbólica no domingo, mas o funcionamento começa às 6h da segunda-feira (21)", garantiu. Damasceno explicou ainda que às 6h da manhã saem dois barcos, um da Prainha, em Vila Velha, outro de Porto de Santana, em Cariacica.

O barco em Vila Velha vai em direção à Praça do Papa, em Vitória, em um percurso que dura de sete a 10 minutos, e segue para Porto de Santana.

O que sai de Cariacica também vai em direção à Capital, mas leva até 40 minutos. Depois, vai para a Prainha. As duas embarcações se cruzam no meio do trajeto na Baía de Vitória, até chegarem ao destino.

A embarcação Moxuara tem capacidade para 98 passageiros, enquanto a Penedo tem 80 lugares. Os barcos contam com ar-condicionado e com espaço para colocar bicicletas.

O serviço será integrado ao Transcol, por meio do CartãoGV, e terá a mesma tarifa dos ônibus que circulam na Grande Vitória. Para quem estiver no coletivo e quiser seguir viagem pelo mar não há custo, dependendo da integração temporal.

Inauguração no dia 20

. inauguração do aquaviário será no dia 20 de agosto, segundo o governador Renato Casagrande, em anúncio feito nas redes sociais, na quinta-feira (10). Na última quarta (9), o chefe do Executivo capixaba estadual havia afirmado que a obra seria entregue antes das intervenções na Terceira Ponte

?? O Aquaviário está de volta! Prepare-se para embarcar neste novo momento da mobilidade urbana capixaba.



?️ Anote na agenda: a inauguração será no dia 20 de agosto, às 10 horas.#OAquaviárioEstáDeVolta #AquaviárioCapixaba #MobilidadeUrbana #ES #EspíritoSanto #GovernoES — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) August 10, 2023

O terceiro barco estava sendo fabricado em Valença, também na Bahia, com previsão de chegar em breve ao Estado.

As novas faixas da ampliação da Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida também têm entrega prevista para agosto . A previsão é que a ampliação contribua para melhorar o fluxo de veículos, pois a capacidade de trânsito da ponte está sendo aumentada em torno de 40%.