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Inauguração no domingo

Como fica o trânsito em Vila Velha na saída da Terceira Ponte

O aumento na quantidade de pistas seguirá até a Avenida Carioca, que também passará de duas para três faixas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 ago 2023 às 12:15

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 12:15

Obras e trânsito com a ampliação da Terceira Ponte
Obras e trânsito com a ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
As obras de alargamento da Terceira Ponte — previstas para serem inauguradas no próximo domingo (27) — resultarão em mudanças para quem trafega pela estrutura. No lugar das duas faixas de 3,5 metros, serão três, em cada sentido, com diferentes dimensões: a mais próxima da mureta central terá 3 metros; a do meio, 2,8 metros; e a maior, destinada a ônibus, motos e veículos de emergência, 3,10 metros.
Em Vila Velha, o aumento na quantidade de pistas seguirá até a Avenida Carioca, que também passará de duas para três faixas.

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A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) explicou que, “no trecho em Vila Velha, considerando as limitações pelas edificações ao redor, parte da ampliação se dará pela parte interna, sobre o canal”.
Apesar das modificações para que a Terceira Ponte tenha três faixas para o trânsito de veículos por toda sua extensão, não haverá mudanças nas demais ruas de Vila Velha ou Vitória em decorrência das obras.
A expansão da Terceira Ponte, incluindo a Ciclovia da Vida, vai ser inaugurada no próximo domingo, dia 27 de agosto. Haverá uma concentração de ciclistas na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, às 8h. De lá, o grupo segue pela ciclovia até Vila Velha, retornando depois para Vitória, também pela nova estrutura, de volta à Praça do Papa.

O que vai mudar

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), a ampliação é um marco para a infraestrutura do Espírito Santo e foi planejada para contribuir com o fluxo de veículos, ajudando a reduzir os congestionamentos. Após a inauguração das duas faixas novas — uma a mais em cada sentido da via —, a capacidade do trânsito será aumentada em torno de 40%.

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A nova faixa, à direita, será destinada para veículos considerados pesados, sendo ônibus e veículos de serviço, como ambulâncias e viaturas. Motociclistas também terão preferência para tráfego nessa faixa.
A Ciclovia da Vida foi projetada para contribuir com o deslocamento de pessoas em bicicletas e bicicletas assistidas entre Vitória e Vila Velha, tendo 3,3 quilômetros de extensão por sentido e 3 metros de largura. Um mirante foi construído no vão central para permitir que os usuários façam uma pausa e apreciem a vista.
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