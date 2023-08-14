Live de A Gazeta tira dúvidas sobre o Aquaviário e a Terceira Ponte

Faltando poucos dias para a entrega de duas importantes obras para a mobilidade urbana da Grande Vitória, A Gazeta realiza uma live, nesta terça-feira (15), com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Ele vai explicar como vai ser o funcionamento do novo Aquaviário e da Terceira Ponte, que foi ampliada.
A live será conduzida pelos repórteres Vinicius Zagoto e Leticia Orlandi e ocorre às vésperas da inauguração do novo Aquaviário, previsto para começar a operar no próximo dia 21. Após anos de muita expectativa, a volta do modal vai contar com dois barcos e três estações: em Porto de Santana, Cariacica; na Prainha, em Vila Velha; e na Praça do Papa, em Vitória.
Já a expansão da Terceira Ponte também está prevista para ser entregue neste mês de agosto, mas ainda sem data confirmada. A estrutura ganhou ciclovia com grade antiescalada para prevenir suicídios e mais uma faixa em cada sentido, o que promete aumentar a capacidade da ponte em 40%.