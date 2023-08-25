Terceira Ponte será totalmente interditada nesta sexta e no sábado

Obras e trânsito com a ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

A Terceira Ponte, mais importante via de ligação entre os municípios de Vitória e Vila Velha, será totalmente interditada novamente para a conclusão dos serviços de acabamento da obra de ampliação da estrutura. As interdições acontecem nas noites de sexta-feira (25) e sábado (26).

Na sexta, o fechamento será das 23h30 às 5h30. Já no sábado, a via será interditada também às 23h30, mas a proibição do tráfego de veículos vai seguir até as 12h de domingo.

Para o deslocamento, os condutores deverão utilizar as rotas alternativas para sair ou acessar a Capital, utilizando a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos.

Inicialmente, o governo do Espírito Santo havia informado que a Terceira Ponte estaria aberta entre 5h30 e 8h, quando seria novamente fechada para a inauguração da reforma da estrutura. No entanto, na tarde deste sábado (26), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura informou que o período de interdição foi ampliado.

A programação de inauguração começa às 8h de domingo , com concentração para o Pedalaço da Paz, que atravessa a ponte. A partir das 16h, acontece o Festival de Luzes no Cais das Artes, na Enseada do Suá.