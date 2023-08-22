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Inauguração de ampliação e ciclovia da 3ª Ponte terá até festival de luzes

Inauguração será no domingo (27); pela manhã haverá pedalaço e abertura da estrutura a motoristas e ciclistas, e, durante a noite, evento continua no Cais das Artes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2023 às 14:11

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 14:11

Fotografia noturna da Terceira Ponte utilizando a técnica de longa exposição
Fotografia noturna da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira
A inauguração da ampliação e da ciclovia da Terceira Ponte vai contar com o Festival Luzes pela Vida, a partir da tarde do próximo domingo (27). O evento vai unir música e luzes para celebrar a liberação da estrutura a motoristas e ciclistas, além do aniversário de 34 anos da ponte – que ocorre dias antes, na quarta-feira (23). 
A ampliação da Terceira Ponte e a implementação da Ciclovia da Vida trazem uma nova opção para a travessia entre Vitória e Vila Velha para os ciclistas e aumentam a capacidade para veículos. A estrutura ainda conta com uma grade antiescalada para coibir suicídios. 
O evento, realizado pelo governo do Estado e pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), vai acontecer no próximo domingo (27) a partir das 16h, no Cais das Artes.
A programação conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, além de um show de Luzes no Céu, com 150 drones e um Show das Águas.
A entrada para o evento é gratuita, porém, para garantir lugar, é necessário apresentar ingresso, que deve ser retirado na plataforma Sympla.  Os portões do evento serão abertos a partir das 16h.
O Festival Luzes Pela Vida conta com o apoio da Federação das Empresas de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), ArcelorMittal, Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades) e EDP.

Confira a programação:

  • 1ª Parte:
  • 8h - Coletiva de imprensa no Cais das Artes
  • 8h30 - Concentração na Praça do Papa para o Pedalaço da Paz 2023
  • 9h - Inicio do Pedalaço: Governador e uma parte de ciclistas irão pela Ciclovia da Vida e outra parte será pela Ponte. No retorno de Vila Velha, todos os ciclistas voltarão pela pista.
  • Após o passeio, a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida estarão liberadas.
  • 2ª Parte
  • 16h - Abertura no Cais das Artes com a presença de food trucks e de formandos do curso de Gastronomia do QualificarES
  • 16h a 16h40 - Orquestra Sinfônica
  • 17h - Ato ecumênico pela vida
  • 17h30 - Solenidade com falas
  • 18h40 - Show com 150 drones decolando do Cais das Artes com duração de 10 minutos
  • 19h - Coletiva de imprensa

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