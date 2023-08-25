Novas faixas são pintadas e Terceira Ponte já tem seis pistas

Como adiantado pelo secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, o governo iria realizar a pintura das novas faixas da Terceira Ponte durante a madrugada, com a estrutura totalmente interditada.
Antes, a Terceira Ponte contava com quatro faixas, cada uma com 3,5 metros. Na manhã desta sexta-feira (25) já foi possível ver como a ponte ficou com o aumento. Cada sentido tem três pistas com larguras diferentes: 3,10 metros, 3,0 metros e 2,8 metros. A maior será destinada a ônibus, veículos de emergência e motos, para evitar corredores no decorrer da estrutura.
A inauguração da Terceira Ponte ocorrerá no próximo domingo (27). A partir das 11h30, a estrutura será totalmente liberada. Nesse primeiro dia, a Ciclovia da Vida ficará aberta até 17h.