Novas faixas são pintadas e Terceira Ponte já tem seis pistas

Antes, a Terceira Ponte contava com quatro faixas, cada uma com 3,5 metros. Na manhã desta sexta-feira (25) já foi possível ver como a ponte ficou com o aumento. Cada sentido tem três pistas com larguras diferentes: 3,10 metros, 3,0 metros e 2,8 metros. A maior será destinada a ônibus, veículos de emergência e motos, para evitar corredores no decorrer da estrutura.