3ª Ponte: festival de luzes fecha inauguração de ampliação e ciclovia

O evento de inauguração da ampliação e da ciclovia da Terceira Ponte será encerrado com "chave de ouro", neste domingo (27), a partir das 16h. Além de uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado, haverá um festival de luzes – feito com drones – para encantar os capixabas que acompanharem a celebração no Cais das Artes, em Vitória.
A entrada para o evento é gratuita, porém, para garantir lugar, é necessário apresentar ingresso, que deve ser retirado na plataforma Sympla. Os portões do evento serão abertos a partir das 16h.
Confira a programação:
- 16h - Abertura no Cais das Artes com a presença de food trucks e de formandos do curso de Gastronomia do QualificarES
- 16h a 16h40 - Orquestra Sinfônica
- 17h - Ato ecumênico pela vida
- 17h30 - Solenidade com falas
- 18h40 - Show com 150 drones decolando do Cais das Artes com duração de 10 minutos
- 19h - Coletiva de imprensa
Com passeio ciclístico, a ampliação da Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida foram inauguradas durante a manhã. O evento contou com centenas de ciclistas e presença de autoridades. O tráfego no local chegou a ser bloqueado para a celebração, mas foi liberado por volta das 11h05.