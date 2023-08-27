3ª Ponte: festival de luzes fecha inauguração de ampliação e ciclovia

O evento de inauguração da ampliação e da ciclovia da Terceira Ponte será encerrado com "chave de ouro", neste domingo (27), a partir das 16h. Além de uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado, haverá um festival de luzes – feito com drones – para encantar os capixabas que acompanharem a celebração no Cais das Artes, em Vitória.