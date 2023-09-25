Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) no ES: um resgate mais que oportuno

Após a concessão do trecho capixaba nos anos 1990, as operações de carga e passageiros foram sendo reduzidas até serem totalmente interrompidas. Atualmente se encontra sob responsabilidade da VLI, empresa do setor de logística.

Idealizada pela editora Mikaella Campos, a série foi produzida pela repórter Aline Nunes, com imagens do repórter fotográfico Fernando Madeira. A edição dos vídeos é de Farley Sil, e a identidade visual é de Geraldo Neto, com a coordenação de Adriana Rios. O trabalho desses profissionais é um importante documento sobre uma parte da história capixaba que não pode ser esquecida.