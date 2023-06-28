EF 118: Estado e Vale marcam data para apresentação do cronograma de implantação

"Estarão no documento as datas para a definição do traçado, das desapropriações e para os licenciamentos ambientais necessários para iniciarmos as obras. O objetivo fundamental é mostrar que as coisas andaram e que, em 12 de julho, teremos um cronograma com todos os marcos temporais para a implantação da ferrovia até Anchieta. O projeto básico de engenharia já evoluiu bem", assinalou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que é o responsável, em nome do governo estadual, de acompanhar os trabalhos.
Ainda segundo Ferraço, apresentado o projeto, um grupo de trabalho, com integrantes do governo, Vale e setor produtivo, fará o monitoramento dos prazos e do cumprimento das metas.