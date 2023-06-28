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Infraestrutura

EF 118: Estado e Vale marcam data para apresentação do cronograma de implantação

A ferrovia é tida como fundamental para o futuro da infraestrutura logística do Espírito Santo. Primeira fase vai de Santa Leopoldina até Anchieta

Públicado em 

28 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Locomotiva na FCA, ferrovia administrada pela VLI
Locomotiva em movimentação de cargas Crédito: Paulo Duarte/VLI
No dia 12 de julho, em uma reunião prevista para o gabinete do governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, os executivos da Vale finalmente apresentarão aos capixabas o cronograma de implantação da primeira fase da Estrada de Ferro 118, entre Santa Leopoldina e Anchieta (até a área de Samarco).
"Estarão no documento as datas para a definição do traçado, das desapropriações e para os licenciamentos ambientais necessários para iniciarmos as obras. O objetivo fundamental é mostrar que as coisas andaram e que, em 12 de julho, teremos um cronograma com todos os marcos temporais para a implantação da ferrovia até Anchieta. O projeto básico de engenharia já evoluiu bem", assinalou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, que é o responsável, em nome do governo estadual, de acompanhar os trabalhos.
Ainda segundo Ferraço, apresentado o projeto, um grupo de trabalho, com integrantes do governo, Vale e setor produtivo, fará o monitoramento dos prazos e do cumprimento das metas.
A EF 118 é uma contrapartida assumida pela Vale por conta da renovação antecipada da Ferrovia Vitória-Minas junto ao governo federal. Pelo contrato assinado no final de 2020, a mineradora tem de entregar a ferrovia pronta até Anchieta e precisa entregar o projeto executivo completo até a divisa com o Rio de Janeiro. A estrutura é tida como fundamental para o futuro da infraestrutura logística do Espírito Santo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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