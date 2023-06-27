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Crescimento

Marcopolo avalia terceiro turno de produção em São Mateus

Companhia fechou 2022 batendo recordes e as vendas têm se mantido em 2023. Expectativa é de que a demanda aumente com encomenda gigante do Ministério da Educação

Públicado em 

27 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo
Unidade da Marcopolo em São Mateus, Norte do Espírito Santo Crédito: Marcopolo/Divulgação
A fábrica de ônibus da Marcopolo em São Mateus, com quase 2 mil funcionários, está operando próximo de sua capacidade máxima. Em 2022, bateu recorde de produção - foram 4,1 mil unidades, mais que o dobro do registrado em 2022. O ano de 2023 começou muito forte e a expectativa é de que a demanda aumente no segundo semestre, segundo o CEO da multinacional, André Vidal. Além das compras feitas por empresas de turismo, transporte rodoviário e urbano, que estão se mantendo em nível elevado, o Ministério da Educação deve fazer uma encomenda histórica de 11,4 mil ônibus, dentro do programa Caminhos da Escola, já nos próximos meses. Diante do cenário, a Marcopolo se prepara para colocar São Mateus para funcionar 24h por dia.
Hoje, a fábrica está em um ritmo de 22 carros por dia, mais de 5 mil por ano. Com a adoção do terceiro turno, o que nunca aconteceu desde 2014, quando a planta capixaba foi inaugurada, será possível passar de 30, o que daria mais de 7 mil carrocerias por ano. "Estamos aguardando as definições sobre o Caminhos da Escola, que deve sair em breve. A adoção do terceiro turno, diante da ampliação da demanda, é uma possibilidade", disse James Bellini, diretor-geral da Marcopolo.

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A unidade mateense, que vem recebendo investimentos e sendo ampliada ao longo dos anos, pode passar por uma expansão mais robusta nos próximos anos. A intenção da Marcopolo é produzir veículos elétricos por aqui. A decisão será tomada nos próximos meses.
Confira a entrevista com o CEO da companhia, André Vidal:

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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