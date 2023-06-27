Marcopolo avalia terceiro turno de produção em São Mateus

Hoje, a fábrica está em um ritmo de 22 carros por dia, mais de 5 mil por ano. Com a adoção do terceiro turno, o que nunca aconteceu desde 2014, quando a planta capixaba foi inaugurada, será possível passar de 30, o que daria mais de 7 mil carrocerias por ano. "Estamos aguardando as definições sobre o Caminhos da Escola, que deve sair em breve. A adoção do terceiro turno, diante da ampliação da demanda, é uma possibilidade", disse James Bellini, diretor-geral da Marcopolo.