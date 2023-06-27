Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Fundo anuncia venda de 25% do Shopping Boulevard Vila Velha

O Legatus Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário vendeu sua participação por R$ 39,9 milhões. Comunicado não diz o nome dos novos proprietários

Públicado em 

27 jun 2023 às 12:37
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Boulevard Shopping
Fachada do Shopping Boulevard Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
O Legatus Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário, em um fato relevante, anunciou a venda de sua participação no Shopping Boulevard Vila Velha. O valor total da transação ficou em R$ 39,9 milhões. No comunicado ao mercado, o fundo não informa para quem a sua fatia no negócio foi vendida.
O pagamento será feito em duas parcelas: R$ 3 milhões na data do fechamento do negócio e R$ 36,9 milhões um ano após o pagamento da primeira. A segunda parcela será corrigida pelo CDI do período. O Legatus comprou sua parte no Boulevard em abril de 2020, por R$ 23,9 milhões. Chamou atenção do mercado o cap rate (abreviação do termo em inglês de capitalization rate) do negócio: 5,86%. Quanto mais baixo, pior para quem está comprando. A média no mercado de shoppings fica entre 8% e 9%. A conta é a seguinte: se você investe R$ 1 milhão em um empreendimento e ele te dá um retorno de R$ 100 mil por ano, o cap rate é de 10%.
Esta é, portanto, mais uma mudança relevante na sociedade do shopping em um curto espaço de tempo. Em setembro do ano passado, a gigante Aliansce Sonae, que era sócia e operadora do Boulevard, vendeu toda a sua participação no centro comercial.

Veja Também

Marcopolo avalia terceiro turno de produção em São Mateus

Aeroporto de Vitória: Azul fará terminal de cargas no antigo saguão

Vix Logística recebe certificado para atuar dentro de aeroportos

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Vila Velha Varejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados