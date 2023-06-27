Fundo anuncia venda de 25% do Shopping Boulevard Vila Velha

O Legatus Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário, em um fato relevante, anunciou a venda de sua participação no Shopping Boulevard Vila Velha. O valor total da transação ficou em R$ 39,9 milhões. No comunicado ao mercado, o fundo não informa para quem a sua fatia no negócio foi vendida.

O pagamento será feito em duas parcelas: R$ 3 milhões na data do fechamento do negócio e R$ 36,9 milhões um ano após o pagamento da primeira. A segunda parcela será corrigida pelo CDI do período. O Legatus comprou sua parte no Boulevard em abril de 2020, por R$ 23,9 milhões. Chamou atenção do mercado o cap rate (abreviação do termo em inglês de capitalization rate) do negócio: 5,86%. Quanto mais baixo, pior para quem está comprando. A média no mercado de shoppings fica entre 8% e 9%. A conta é a seguinte: se você investe R$ 1 milhão em um empreendimento e ele te dá um retorno de R$ 100 mil por ano, o cap rate é de 10%.