Ferraço sobe tom com a Vale: "ferrovia é compromisso que não foi honrado"

Ricardo Ferraço toma posse como vice-governador de Casagrande no dia 1º de janeiro Crédito: Instagram

O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, resolveu cobrar de maneira mais firme a Vale sobre compromissos assumidos pela mineradora com relação à EF-118 - ferrovia projetada para sair de Cariacica e ir até o Rio de Janeiro. Em 2020, por conta da renovação antecipada da concessão da Ferrovia Vitória-Minas, a Vale assumiu, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao governo federal, que iria executar a obra do trecho da EF-118 entre Cariacica e Anchieta (Ubu) e entregar pronto o projeto de engenharia do trecho entre Anchieta e São João da Barra (Norte do Rio). A expectativa era de que tudo estivesse muito bem encaminhado até este ano, alguns, mais otimistas, falavam até em obras em 2023. Mas, até agora...

"Precisa ser dado um deadline (prazo máximo) para que a Vale faça as coisas acontecerem. Não tem condição de ficar procrastinando um compromisso assumido oficialmente e de público com o governo federal e a ANTT. A antecipação da renovação da Vitória-Minas foi dada, quando vai sair a ordem de serviço? A ferrovia, a EF-118, é um compromisso que não foi honrado até agora", disparou o vice-governador.

Segundo ele, o assunto já abalou as relações entre o Palácio Anchieta e a mineradora. "A empresa já foi procurada várias vezes, mas as respostas não têm sido satisfatórias. Estão muito aquém das expectativas, são incompatíveis. É algo que vem causando muito desgaste nas nossas relações".

Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estados diretamente prejudicados pelo atraso, vão levar a questão ao presidente Lula. "Temos um caso claro de compromisso assumido junto ao governo federal que não está sendo cumprido. Os três governadores estão trabalhando a pauta em conjunto e vamos levar o caso ao ministro dos Transportes e ao presidente da República".