Ativos da Petrobras: Casagrande quer que vendas de campos do ES sejam mantidas

A novidade pegou todo o mercado de surpresa, principalmente as 'junior oils' - petroleiras menores, privadas e focadas em explorar campos em terra (onshore). Essas empresas surgiram justamente a partir do plano de desinvestimento da Petrobras, iniciado em 2015. Por conta fundamentalmente delas, já que a estatal está com as atenções voltadas para o pré-sal, a produção de petróleo onshore no Brasil cresceu 30% entre 2016 e 2022. O que é pequeno para a gigante Petrobras (o mercado onshore responde por 6% da produção total do país) é bastante relevante para essas novas empresas e, principalmente, para os fornecedores locais, que têm enorme dificuldade para chegar na Petrobras.

"Fomos lá pedir para que o programa de desinvestimento não pare. Demos o nosso testemunho de como isso está sendo importante para o Norte do Estado e como pode melhorar a dinâmica da economia daquela região de Linhares e São Mateus", explicou Ricardo Ferraço. "As negociações estão em vários estágios, uns mais adiantados e outros menos. Queremos que os processos sejam mantidos. Jean Paul Prates se mostrou aberto ao nosso argumento e afirmou que tudo será analisado caso a caso, ainda não há qualquer definição. Disse que serão mantidos os processos que estiverem corretos e as empresas vencedoras forem capazes de assumir a empreitada. O governo do Espírito Santo seguirá atento".