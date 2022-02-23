Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre Crédito: Carlos Alberto Silva

Petrobras anunciou nesta terça-feira (22) que vai vender 100% de sua participação em um conjunto de quatro campos de produção de petróleo em terra localizados no Norte do Espírito Santo , conhecido como Polo Norte Capixaba. Entre os ativos está a instalação de Fazenda Alegre, o maior campo terrestre de petróleo no Estado, além de dutos e um terminal portuário.

O complexo será adquirido pela empresa Seacrest Petróleo SPE Norte Capixaba, subsidiária do grupo internacional de private equity Seacrest, sediado na Noruega.



O valor total da venda é de até US$ 544 milhões, cerca de R$ 2,7 bilhões na cotação atual. Desse valor, US$ 35,85 milhões serão pagos na data de celebração do contrato; US$ 42,15 milhões no fechamento da transação e até US$ 66 milhões em pagamentos contingentes previstos em contratos, a depender das cotações futuras do Brent (barril de petróleo).

Your browser does not support the audio element. Petrobras vende maior campo de petróleo em terra do ES, gasodutos e porto

A negociação ainda depende de aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O anúncio foi feito pela empresa em fato relevante ao mercado.



O Polo Norte Capixaba, localizado na Bacia do Espírito Santo, compreende os campos de Cancã (CNC), Fazenda Alegre (FAL), Fazenda São Rafael (FSRL) e Fazenda Santa Luzia (FSL). Ele está localizado nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus (veja no mapa abaixo). A Petrobras é operadora em todas as concessões do polo, com 100% de participação.

Mapa: Polo Norte Capixaba está localizado na Bacia do Espírito Santo, no Espírito Santo, nos municípios de Jaguaré, Linhares e São Mateus Crédito: Reprodução/Petrobras

Ao todo, ele possui 269 poços em operação, três estações de tratamento de óleo, quatro estações satélites no campo de Fazenda Alegre e 73,81 km de gasodutos e oleodutos. A produção média do Polo Norte Capixaba em 2021 foi de aproximadamente 6,5 mil barris de óleo por dia (bpd) e 52,2 mil m³/dia de gás natural.



O polo compreende ainda o Terminal Norte Capixaba (TNC), operado pela Transpetro , e todas as instalações de produção contidas no ring fence (jazidas) das quatro concessões que também fazem parte do complexo. A titularidade de alguns terrenos do local também foi vendida.

Terminal Norte Capixaba, em São Mateus Crédito: Edson Martins

O TNC é constituído de cinco tanques de recebimento de petróleo e condensado (aproximadamente 16.160 m³ cada) com medição operacional em linha na sua entrada. Ele também possui infraestrutura para recebimento por carretas.